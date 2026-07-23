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האדמו"ר מאלכסנדר באמירת הקינות בדאבוס שבשווייץ, שם הוא שוהה למנוחה בימים אלו

האדמו"ר מאלכסנדר באמירת הקינות בשווייץ
האדמו"ר מאלכסנדר באמירת הקינות בשווייץ| צילום: צילום: באדיבות המצלם
האדמו"ר מאלכסנדר באמירת הקינות בשווייץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מאלכסנדר באמירת הקינות בשווייץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מאלכסנדר באמירת הקינות בשווייץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מאלכסנדר באמירת הקינות בשווייץ (צילום: באדיבות המצלם)

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תשעה באבשוויץקינותהאדמו"ר מאלכסנדרדאבוס

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