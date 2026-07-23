לֹא מָצְאָה מָנוֹחַ האדמו"ר מאלכסנדר באמירת הקינות בדאבוס שבשווייץ, שם הוא שוהה למנוחה בימים אלו

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:18