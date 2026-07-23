השריפה סמוך לחווה - צילום: כב"ה יו"ש השריפה סמוך לחווה | צילום: צילום: כב"ה יו"ש 10 10 0:00 / 0:09

לוחמי אש ממרחב שומרון פועלים בשעה זו (חמישי) בשריפה נרחבת שפרצה בחוות דרך אברהם, סמוך ליישוב אלון מורה בשומרון. הצוותים מדווחים על קו אש משמעותי המתפשט בשטח, כאשר תנאי השטח מקשים על מאמצי הכיבוי. בסמיכות מקום נדקר יהודי והוא מוגדר במצב קשה.

דובר צה"ל: "ראשוני: התקבל דיווח על דקירה במרחב היישוב אלון מורה שבחטיבת שומרון, הפרטים בבדיקה". מהצלה יו"ש נמסר תחילה: "באזור השריפה סמוך לחוות דרך אברהם יש פצוע קשה מדקירה בחזה הפרטים והרקע בבדיקה". כעבור זמן קצר נמסר: "פיגוע דקירה במרחב השריפה סמוך לחוות דרך אברהם סמוך לאלון מורה כונני הצלה ללא גבולות מד"א מעניקים טיפול ראשוני לפצוע קשה עם מספר דקירות ומתחילים פינוי". עוד נמסר: "ישראלי שנדקר 5 דקירות בחזה מפונה במצב קשה מאד 2 ערבים בזירה כנראה מנוטרלים". שרן השכל, ואטורי, בן גביר ויותר מ-2000 יהודים עלו הבוקר להתפלל בהר הבית קובי אטינגר | 10:47 דוברות מד"א: "התקבל דיווח על גבר שנדקר סמוך לחווה בגזרת שכם. חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים במקום טיפול רפואי לגבר בן 51 במצב קשה. במקום 2 פלסטינאים מנוטרלים. עדכון בהמשך". פרטים על השריפה בעקבות הערכת מצב שנערכה במקום, הוחלט על הזנקת זוג מטוסי כיבוי מטייסת "אלעד" לסייע בפעולות הכיבוי. ההחלטה התקבלה לאחר ניתוח תנאי השטח ומזג האוויר, ובשל הקשיים בגישה הקרקעית אל כל מוקדי השריפה.

זירת הפיגוע ( צילומסך )

זירת הפיגוע ( צילומסך )

זירת הפיגוע ( צילומסך )

מדוברות כבאות והצלה לישראל מחוז יו"ש נמסר: "לוחמי אש ממרחב שומרון בסיוע זוג מטוסי כיבוי מטייסת 'אלעד' פועלים בשעה זו בשריפה בחוות דרך אברהם סמוך ליישוב אלון מורה בשומרון".

הצוותים הפועלים בזירה מדווחים על קו אש נרחב, ועל קשיים משמעותיים בגישה מהקרקע לכל מוקדי השריפה. תנאי השטח המאתגרים מחייבים שימוש במטוסי הכיבוי האוויריים לצד הפעילות הקרקעית.

אזור אלון מורה והסביבה חווים בתקופה האחרונה מספר אירועי שריפה, חלקם בשל תנאי מזג האוויר החמים והיבשים. רק לפני מספר חודשים התמודדו כוחות הכיבוי עם שריפת ענק סמוך להר ברכה וגבעת רונן, שם הוזנקו גם כן מטוסי כיבוי לסייע בבלימת הלהבות.

השריפה בשומרון סמוך להר ברכה וגבעת רונן ( צילום: כב"ה מחוז יו"ש )

נכון לשעה זו, הצוותים ממשיכים בפעולות הכיבוי בסיוע המטוסים, ועובדים על בלימת התפשטות האש למוקדים נוספים.

עדכון לשריפה סמוך לחוות דרך אברהם: לוחמי אש מתחנה אזורית שומרון ממשיכים בפעולות הכיבוי סמוך לחוות דרך אברהם בשומרון.

הצוותים הצליחו לבלום את התפשטות האש לכיוון החווה, וכעת פועלים בחזיתות אש נוספות במרחב.

מטוסי הכיבוי מטייסת "אלעד" פועלים במקום בסיוע לכוחות הכיבוי הקרקעיים. כמו כן במקום פועלים שוטרי תחנת אריאל ממחוז ש"י, וצוותים של המועצה האזורית שומרון.

טספר ציון שנקור מפקד מחוז יו"ש הנמצא בשריפה: "מדובר בשריפה שהתפתחה סמוך לחווה וגדלה בחסות הרוחות העזות. עם קבלת הדיווח הראשוני הזנקנו למקום צוותים רבים, וסיוע אווירי. בימים הקרובים אנו צפויים לתנאי מזג אוויר מאתגרים, ואני מבקש מהאזרחים להמנע מהדלקת אש בשטחים פתוחים."