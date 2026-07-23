בן גביר היום ( צילום: דוברות )

השר לביטחון לאומי ויו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, עלה הבוקר (חמישי) להר הבית בצום תשעה באב, יום חורבן בית המקדש. העלייה התבצעה בשעות הבוקר המוקדמות, כאשר בן גביר הגיע למקום בליווי צוות ביטחוני.

לצד בן גביר עלו גם שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, וכן חברת הכנסת שהתפטרה לאחרונה ממפלגת סער - שרן השכל וחבר הכנסת ניסים ואטורי.

העלייה היום להר הבית - צילום: דוברות העלייה היום להר הבית | צילום: צילום: דוברות 10 10 0:00 / 0:22

העלייה של בן גביר היום להר הבית - צילום: דוברות העלייה של בן גביר היום להר הבית | צילום: צילום: דוברות 10 10 0:00 / 0:26

זינוק במספר העולים להר הבית

העלייה של בן גביר והשרים מגיעה על רקע דיווחים על עלייה משמעותית במספר העולים החרדים להר הבית בעקבות שיחה מפתיעה שפורסמה לאחרונה מפי האדמו"ר מאמשינוב בנושא. על פי נתוני מנהלת הר הבית, נרשם זינוק של כ-20% במספר העולים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מנהלת הר הבית פרסמה לפני זמן קצר, כי עד לשעה זו, עלו למעלה מ-2000 יהודים להר הבית בתשעה באב.

יצוין כי עלייתם של שרים ואנשי ציבור להר הבית בתשעה באב מעוררת מחלוקת הלכתית ציבורית. בעוד שחלק מהרבנים מתירים עלייה למקום בתנאים מסוימים, גדולי ישראל רבים אוסרים זאת באיסור חמור. העיתונות החרדית, ובראשה 'יתד נאמן', יצאה בעבר במתקפה חריפה כנגד העולים להר הבית, תוך שהיא מכנה זאת "חילול מקום הקודש".

אלפים התכנסו בכותל המערבי

במקביל לעליית השרים להר הבית, אלפים התכנסו עם רדת חשכת ליל תשעה באב ברחבת הכותל המערבי לקינות ותפילה. בין המוני המתפללים והמקוננים נצפו גם אישי ציבור בכירים, ביניהם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שבאו להתייחד עם צער החורבן על יד השריד האחרון לימי הזוהר.

העלייה להר הבית ביום תשעה באב ממשיכה להיות נושא שנוי במחלוקת בציבור הדתי והחרדי, כאשר מצד אחד ישנם הרואים בכך ביטוי לריבונות ישראלית, ומצד שני גדולי תורה רבים אוסרים זאת באיסור מוחלט.