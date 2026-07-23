לציון תשעה באב, ובמלאת שלושה חודשים לרצח ימנו בנימין זלקה ז"ל, אירחו אמש (רביעי) נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל את משפחת זלקה בבית הנשיא בירושלים. המפגש המרגש התקיים ביום שבו החברה הישראלית עוצרת לחשבון נפש על מחיר הפילוג ושנאת החינם.

ימנו זלקה ז"ל, בן 21, נרצח באכזריות בערב יום העצמאות האחרון בפתח תקווה. הוא הותקף על ידי קבוצת נערים שדקרו אותו אנושות, וכעבור יומיים נפטר מפצעיו בבית החולים. הרצח זעזע את הציבור הישראלי והעלה מחדש את הדיון על גל האלימות הפורץ בחברה.

במהלך המפגש שוחחו נשיא המדינה ורעייתו עם בני המשפחה על דמותו המאחדת של ימנו ועל הדרך שבה בחרו להנציחו. ברוח ערב תשעה באב, יום שבו מצוינים חורבן הבית ומחיר שנאת החינם, יצאו הנשיא ובני המשפחה בקריאה משותפת למאבק חסר פשרות באלימות מכל סוג שהוא ולחיזוק הערבות ההדדית בישראל.

"חברה נהרסת מבפנים משנאה"

נשיא המדינה פתח את דבריו בהתייחסות לתזמון המיוחד של המפגש: "נמצאים איתנו כאן, ערב תשעה באב, הוריו ואחיותיו היקרים של ימנו ז"ל, ומחר מציינים שלושה חודשים לרצח הנורא. ימנו, בן יקר של עם ישראל, נרצח על לא עוול בכפו על ידי חבורת פושעים, בעת שניסה להשלים את מלאכתו בערב יום העצמאות".

הנשיא הרצוג המשיך והביע סולידריות בשם עם ישראל כולו: "אני רוצה להביע סולידריות בשם עם ישראל כולו, מתוך כאב גדול על האובדן הנורא שנגרם משנאת חינם. אני דורש מהחברה הישראלית כולה - עלינו להילחם באלימות הנוראה הזו, לגנות ולהוקיע אותה מתוכנו. חברה מתפוררת ונהרסת מבפנים בגלל שנאה ואלימות. זו האחריות של כולנו".

מיכל הרצוג, רעיית הנשיא, הוסיפה: "אנחנו לא שוכחים, ואנחנו כאן כדי להזכיר שאנחנו חברה שצריכה כל הזמן להיות יחד. משפחת זלקה הנפלאה מעבירה מתוך הכאב שלה מסר חשוב דווקא בימים האלה - להוביל שינוי ולהיות יותר טובים".

"השנאה מבפנים לקחה את הילד שלי"

בלטה ושיהאבבה, הוריו של ימנו ז"ל, שיתפו בכאב ובגעגועים לבנם. זלקה אמר: "למדינת ישראל יש הרבה אויבים מבחוץ, אבל לצערנו מה שהורס אותנו היא השנאה והאויבים שיש לנו מבפנים. זה מה שלקח את הילד שלי ביום העצמאות של המדינה".

יירוס זלקה, אחותו הגדולה של ימנו, סיפרה על המיזם להנצחתו: "מתוך הכאב שלנו, ומתוך התמיכה שקיבלנו מעם ישראל, הקמנו את תנועת 'ואהבת כמו ימנו' למיגור האלימות. אנחנו פועלים מול כל הגופים הרלוונטיים, אבל מה שהכי חשוב הוא השינוי שלנו כחברה, כדי שהמסר שלנו יגיע וישפיע לטובה על כל אחת ואחד. אחי ימנו קיבל כל אדם ודגל באהבת חינם ובכבוד".