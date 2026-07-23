כיכר השבת
"עַל אֵלֶּה אֲנִי בוֹכִיָּה"

הלם וזעזוע: קיצוניים פרצו לבית המדרש ותקפו את הגרא"מ פייבלזון בזמן שקונן על חורבן הבית • צפו

אין קו אדום: בעוד עם ישראל מבכה את חורבן הבית בשל שנאת חינם, חבורת פורעים סערה לתוך השיעור של הגרא"מ פייבלזון, קיללה והפריעה לאמירת הקינות | לאחר שבשבוע שעבר הותקף פיזית, השנאה חצתה כל גבול | התלמידים בזעם: "מי ששותק עכשיו – מכשיר את האלימות הבאה" • צפו בתיעוד (אקטואליה)

רגעי ההתפרצות לבית המדרש
רגעי ההתפרצות לבית המדרש| צילום: צילום: סימי ספולטר

בדקות שבהן הלב היהודי אמור לדמוע על חורבן הבית, בחר קופץ-אגרוף של קנאים קיצוניים לפרוץ בברוטליות לתוך היכל בית המדרש, ולבצע פוגרום רוחני ומוסרי בלב-ליבו של יום האבל הלאומי.

הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש "פתחי עולם" ומגדולי מרביצי התורה, ישב מול תלמידיו כשהוא מקונן על הבית החרב - אלא שלקיצוניים, שאיבדו כל זיק של יראת שמיים, זה לא הפריע.

כזכור, אין זו הפעם הראשונה שראש הישיבה סובל מנחת זרועם של אותם גורמים. רק בשבוע שעבר הותקף הגרא"מ פייבלזון באלימות פיזית קשה, אירוע שגרר מחאה נמרצת. אך הלילה, כך נראה, נשברו כל הקווים האדומים.

"אנחנו פשוט מזועזעים, אין מילים לתאר את החרפה," מספרים ל'כיכר השבת' תלמידים שהיו נוכחים בשיעור. "הרב יושב בדמעות, מסביר על נוראות החורבן ועל התוצאות הרסניות של שנאת חינם, ופתאום נכנסים אנשים שקוראים לעצמם חרדים ומפגינים את الشנאה הכי מגעילה שיש. הרב היה בהלם, כולנו היינו בשוק. אין להם שום גבולות ואין להם שום יראת שמיים".

תלמיד נוסף הוסיף: "רק בשבוע שעבר הותקף הרב באלימות פיזית קשה, והלילה – כשהאדמה מתחת ברכינו רועדת מזכרון החורבן – השנאה המפעפעת שלהם חצתה כל קו אדום אפשרי".

תקיפהאלימותמודיעין עיליתהרב אליהו מאיר פייבלזון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר