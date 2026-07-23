בדקות שבהן הלב היהודי אמור לדמוע על חורבן הבית, בחר קופץ-אגרוף של קנאים קיצוניים לפרוץ בברוטליות לתוך היכל בית המדרש, ולבצע פוגרום רוחני ומוסרי בלב-ליבו של יום האבל הלאומי.

הגאון רבי אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש "פתחי עולם" ומגדולי מרביצי התורה, ישב מול תלמידיו כשהוא מקונן על הבית החרב - אלא שלקיצוניים, שאיבדו כל זיק של יראת שמיים, זה לא הפריע.

כזכור, אין זו הפעם הראשונה שראש הישיבה סובל מנחת זרועם של אותם גורמים. רק בשבוע שעבר הותקף הגרא"מ פייבלזון באלימות פיזית קשה, אירוע שגרר מחאה נמרצת. אך הלילה, כך נראה, נשברו כל הקווים האדומים.

"אנחנו פשוט מזועזעים, אין מילים לתאר את החרפה," מספרים ל'כיכר השבת' תלמידים שהיו נוכחים בשיעור. "הרב יושב בדמעות, מסביר על נוראות החורבן ועל התוצאות הרסניות של שנאת חינם, ופתאום נכנסים אנשים שקוראים לעצמם חרדים ומפגינים את الشנאה הכי מגעילה שיש. הרב היה בהלם, כולנו היינו בשוק. אין להם שום גבולות ואין להם שום יראת שמיים".

תלמיד נוסף הוסיף: "רק בשבוע שעבר הותקף הרב באלימות פיזית קשה, והלילה – כשהאדמה מתחת ברכינו רועדת מזכרון החורבן – השנאה המפעפעת שלהם חצתה כל קו אדום אפשרי".