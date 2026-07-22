כיכר השבת
פונה לבית החולים

בני ברק: אברך נדקר ונפצע בינוני באירוע אלימות מחריד | אלו הפרטים

אברך בן 37 נדקר בצווארו ובגופו ברחוב טרומפלדור • הרקע: ניסה להפריד בין בנו לבין חשוד שפתח במריבה אלימה | פונה לשיבא במצב בינוני (חדשות חרדים)

זירת הדקירה (צילום: איחוד הצלה)

אירוע אלימות חמור התרחש הבוקר (רביעי) ב, כאשר אברך בן 37 נדקר בצווארו ובגופו ברחוב טרומפלדור בעיר.

על פי הנתונים שנמסרו מאיחוד הצלה, האברך פונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני לאחר שספג פציעות חודרות.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה העניקו לפצוע טיפול רפואי מיידי. החובשים לייזר מרגלית, מיכאל צורי ויהודה הילדסהיים מיחידת כח הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה כי הוא נפצע באירוע אלימות וסבל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים וחבישות ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבו מוגדר בינוני".

הרקע המחריד: ניסה להפריד בין בנו לחשוד

על פי המידע שהגיע לידי 'כיכר השבת', הרקע לאירוע האלימות המחריד נוצר לאחר שהחשוד בדקירה פתח במריבה אלימה עם בנו של האברך. כאשר האברך הגיע למקום בניסיון להפריד בין הכוחות הניצים ולהגן על בנו, הוא נדקר על ידי החשוד.

המשטרה פתחה בחקירה לאיתור החשוד בדקירה.

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