כיכר השבת
הציבור נקרא להציע רעיונות

שבוע אחרי הכינוס הדרמטי בקרלין; הוועדה החדשה מטלטלת את החסידות

אחרי כינוס חרום ויוצא דופן במעון קודשו אשר לשם הזמין האדמו"ר מקרלין סטולין את כל ראשי ה'פארלאך' ונשא דברים חריפים בענייני קדושה וצניעות • כעת מוקמת וועדה מיוחדת למענה, וציבור החסידים נקראו להציע רעיונות והצעות • מהם ראשי ה'פארלאך'? • כל הפרטים (חסידים)

2תגובות
האדמו"ר מקרלין סטולין (צילום: שוקי לרר)

סערה של ממש מתחוללת בימים אלו בקרב אלפי חסידי קרלין סטולין בארץ ובעולם, בעקבות סדרת צעדים תקיפים וחסרי תקדים שמנהיג האדמו"ר מקרלין סטולין לחיזוק גדרי הקדושה והצניעות במחנה.

ראשיתה של הסערה בשבוע שעבר, כאשר האדמו"ר כינס במעון קודשו את כל ראשי ה'פארלאך' של החסידות לכינוס חירום דרמטי.

בציבור הכללי המושג אינו מוכר, אך בחסידות קרלין סטולין מדובר במנגנון חינוכי רוחני יחיד במינו: כל אברך צעיר, בשנות נישואיו הראשונות, מתווה ומאוגד במסגרת "חבורה" מצומצמת (הנקראת 'פארל' - זוג/חבורה).

לכל חבורה כזו ממונה 'ראש פארל' - אברך משפיע ומנוסה, אליו יכול האברך הצעיר לפנות בכל עת, לפרוק את כל המציק והמעיק על ליבו, ולקבל הכוונה צמודה, ייעוץ והדרכה על הדרך הישרה בבית ה'.

במהלך הכינוס הדרמטי במעונו, נשא האדמו"ר דברים חריפים ונוקבים ביחס למצב הרוחני בדורנו. האדמו"ר עמד בדבריו על הצורך הדחוף בתיקון עמוק ובחיזוק נחרץ בכל ענייני הצניעות, הלבוש והקדושה, והטיל על המשפיעים את האחריות להוביל את השינוי.

היום, שבוע לאחר אותו כינוס סגור, הפכו הדברים לגווילין גלויים: ראשי התאחדות האברכים של החסידות פרסמו מודעה חסרת תקדים לכלל החסידים ומשפחותיהם.

המודעה הקארלין סטולין

במודעה מפורט כי "בפקודת הקודש" של האדמו"ר, הוחלט על הקמת ועדה מיוחדת שתעסוק באופן פעיל ויסודי בכל ענייני הצניעות, הלבוש והתקנות בחסידות.

לצד הקמת הוועדה, פנו המארגנים לכלל החסידים והנשים, והודיעו כי לכל מי שיש בידו רעיון, הצעה או הערה הקשורה לחיזוק העניין, ניתן להשאיר הודעה מפורטת בקו החסידי 'די יידישע שטוב' או לשלוח דואר אלקטרוני למערכת.

בקרב החסידים מציינים כי מדובר בהתעוררות עצומה ובצעד שמטלטל את החסידות, כאשר הכל נערכים ליישום הוראות הקודש ולשינוי מעשי בכל תחומי החיים.

צניעותהאדמו"ר מקרלין סטוליןחסידות קרלין סטולין

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
זה בדיוק כמו שאצל חסידי גור יש את ה"קומנדנט", ואצל הליטאים יש את ה"רדנר".
Muno
1
כדתי לאומי, אני מעריך מאוד את האדמו"ר. לפני שנים רבות שהיתי עם חברים בחצרו בשבת, והיה מרתק ללמוד מדרכי החסידות המיוחדת, שפגשנו בה מורה למתמטיקה בתיכון חילוני בירושלים, אברך ששירת כלוחם בתותחנים בהוראת האדמו"ר (לפני שילוב הנשים בחיל) ועוד דמויות מרתקות והוראות לגבי התיישבות בארץ ישראל שהאדמו"ר רואה ח
יאיר מהצפון

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר