האדמו"ר מויז'ניץ ( צילום: דוד כהן - פלאש 90 )

המלמדים בתלמודי התורה בכל הדורות מכירים היטב את רגעי קורת הרוח של בוקר יום ראשון: התלמידים הרכים חוזרים ללימודיהם לאחר השבת, ובידיהם פתקים מההורים או מהסבים הנרגשים המעידים כי בחנו את הילד על החומר הנלמד.

אלא להפתעה כזו, לא ציפה המלמד מתלמוד התורה 'צמח צדיק' של חסידות ויז'ניץ באשדוד. אתמול בבוקר (ראשון), חזר לתלמוד התורה הילד היקר מרדכי הגר, בנו של הרה"ג רבי מנחם מנדל הגר, בן הרה"צ רבי יצחק ישעיה הגר, ונינו של האדמו"ר מויז'ניץ, והגיש למלמד את פתק המבחן השבועי. אלא שעל הפתק הופיעה חתימת קודשו של זקנו, האדמו"ר מויז'ניץ.

פתק הנחת ששיגר האדמו"ר מויז'ניץ

היה זה לאחר שבמהלך השבת האחרונה (שבת חזון) שהה האדמו"ר בקריית ויז'ניץ בבני ברק, שם נהרו אלפי חסידים להשתתף בתפילות ובשולחנות הטהורים. הנין הצעיר, ששהה עם משפחתו בצלו של האדמו"ר במהלך השבת, נכנס במוצאי השבת אל הקודש פנימה כדי להתברך.

הילד ניצל את ההזדמנות והציג בפני זקנו הגדול את חק לימודיו במסכת ברכות, אותה סיים ללמוד כעת עם תום הזמן. האדמו"ר, מתוך קורת רוח מרובה בחן את נינו האהוב על החומר, והתרגש לראות כי הילד שולט היטב בסוגיות הנלמדות.

לאחר שהילד עמד בכור המבחן, חתם האדמו"ר את חתימת ידו על גבי הפתק המיועד למלמד תשב"ר, אותו הגיש הילד בבוקר יום ראשון בהתרגשות רבה למלמד התשב"ר באשדוד.