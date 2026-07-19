דריכות בחסידות גור: האם רבבות החסידים יפגינו שוב מול כלא 10? על פי בדיקת 'כיכר השבת' הבוקר (ראשון) נדמה שהתשובה היא חיובית.

אמש, במוצאי השבת, הגיע העסקן הרב שמעון שישא, הפועל למען בחורי הישיבות בסוגיית הגיוס, לשיחה ממושכת עם האדמו"ר מגור, אשר התעניין בפרטי הפעילות ובירך אותו.

הביקור נערך על רקע מעצרו של בחור מישיבת 'שפת אמת'. עסקנים מעריכים כי אם הוא לא ישוחרר, האדמו"ר עשוי להופיע שוב במקום לעצרת מחאה מחוץ לכלא כבר מחר.

המחאה תהיה דומה לעצרת הענק שנערכה במקום לפני מספר שבועות. עם זאת, בשלב זה עדיין לא ברור האם תתקיים עצרת רבבות או שהאירוע ייערך במתכונת מצומצמת יותר.

החלטה סופית תתקבל בשעות הקרובות, כאן ב'כיכר השבת' נמשיך לעקוב ולעדכן את הקוראים בנושא.