כיכר השבת
מאחורי הקלעים

שוב דרמה בכלא 10: זו הסיבה שהאדמו"ר מגור יופיע בשערי הכלא הצבאי

דרמה מאחורי הקלעים: בעקבות מעצרו של בחור מישיבת 'שפת אמת', הגיע עסקן הגיוס הרב שמעון שישא לשיחה ממושכת עם האדמו"ר מגור | בחסידות נערכים לאפשרות של הפגנת ענק כבר מחר מחוץ לחומות הכלא, אך טרם הוכרע האם מדובר באירוע רבבות או במתכונת מצומצמת. ההחלטה – בשעות הקרובות (חסידים)

האדמו"ר מגור בעצרת (צילום: כיכר השבת)

דריכות בחסידות גור: האם רבבות החסידים יפגינו שוב מול ? על פי בדיקת 'כיכר השבת' הבוקר (ראשון) נדמה שהתשובה היא חיובית.

אמש, במוצאי השבת, הגיע העסקן הרב שמעון שישא, הפועל למען בחורי הישיבות בסוגיית הגיוס, לשיחה ממושכת עם האדמו"ר מגור, אשר התעניין בפרטי הפעילות ובירך אותו.

הביקור נערך על רקע מעצרו של בחור מישיבת 'שפת אמת'. עסקנים מעריכים כי אם הוא לא ישוחרר, האדמו"ר עשוי להופיע שוב במקום לעצרת מחאה מחוץ לכלא כבר מחר.

המחאה תהיה דומה לעצרת הענק שנערכה במקום לפני מספר שבועות. עם זאת, בשלב זה עדיין לא ברור האם תתקיים עצרת רבבות או שהאירוע ייערך במתכונת מצומצמת יותר.

החלטה סופית תתקבל בשעות הקרובות, כאן ב'כיכר השבת' נמשיך לעקוב ולעדכן את הקוראים בנושא.

האדמו"ר מגורהרב שמעון שישאישיבת שפת אמתכלא 10

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