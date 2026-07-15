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עליית מדרגה

בראש קהל אלפי חסידיו | הרבי מצאנז יקטע את שהותו בנופש ויתייצב מול חומות כלא 10

פריצת דרך במאבק הגיוס: לאחר התייעצויות חירום של עסקני החסידות בעקבות מעצרם של אברך ובחור, האדמו"ר מצאנז יקטע את שהותו בקיסריה ויגיע מחר בערב בראש אלפי חסידיו לשערי הכלא | מדובר בחבר מועצת גדולי התורה השני שמגיע לשטח | כל הפרטים (חסידים)

האדמו"ר מצאנז (צילום: משה גולדשטיין )

הסלמה דרמטית במאבק חוק הגיוס: פחות מיממה לאחר שדיווחנו על התכנסות החירום של עסקני חסידות צאנז לתכנון שורת מחאות ברחבי הארץ, בשעה האחרונה נודע על התפתחות חסרת תקדים שתשנה את פני המערכה בשטח. חסידי צאנז קיבלו בהפתעה את הבשורה כי האדמו"ר מצאנז יצא בעצמו להוביל את מערכת הקודש ויתייצב בשטח.

בעקבות מעצרם של שניים מבני החסידות, אברך ובחור ישיבה שנעצרו בימים האחרונים בעקבות חוק הגיוס, החליט האדמו"ר מצאנז לקטוע את שהותו לצורך מנוחה בקיסריה, וצפוי להגיע מחר, יום חמישי, בשעה 19:00 לשערי , כשהוא מלווה באלפי חסידי צאנז מכל רחבי הארץ שיגיעו באוטובוסים מאורגנים לעצרת תפילה ומחאה אדירה מול חומות הכלא הצבאי.

בקרב העסקנים והמארגנים מגדירים את הצעד הזה כפריצת דרך משמעותית בכל הנוגע להפגנות נגד הגיוס בשנים האחרונות. מדובר באדמו"ר השני מבין חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל שמגיע באופן אישי להפגין מול שערי הכלא הצבאי יחד עם כל קהל חסידיו, כאשר הראשון לעשות זאת היה האדמו"ר מגור.

הגעתו המתוכננת של האדמו"ר מצאנז מסמנת עליית מדרגה משמעותית וסחף אפשרי של קהילות נוספות לשטח. במערכת הציבורית והפוליטית עוקבים בדריכות גבוהה אחר ההתפתחויות, כאשר ההערכה היא שמחר בערב יירשמו עומסי תנועה כבדים באזור הכלא הצבאי בעקבות נהירת האלפים.

הפגנההאדמו"ר מצאנזכלא 10

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