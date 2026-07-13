כיכר השבת
מול נופים עוצרי נשימה

בין הרי שווייץ למפלי המים; תיעוד מרהיב מרגעי ההוד של מנוחת האדמו"ר בדאבוס

האדמו"ר ממבקשי אמונה שוהה בימים אלו למנוחה בעיירת הנופש דאבוס שבשוויץ, במטרה לאגור כוחות לקראת חודש הרחמים והסליחות | האדמו"ר, היוצא מעת לעת לשאוף אוויר צח בין ההרים מול מפלי המים, נצפה כשהוא שקוע בלימוד בספרי חסידות מול הנופים המרהיבים | את שולחנו הטהור בסעודה שלישית ערך האדמו"ר יחד עם שאר הרבנים השוהים במלון, ובהם: הגה"צ רבי מנחם ארנסטר, ראש ישיבת ויז'ניץ; האדמו"ר משומרי אמונים; הגאון רבי משה שאול קליין, ועוד | צפו בתיעודים (חסידים)

2תגובות
האדמו"ר ממבקשי אמונה בדאבוס שבשווייץ (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר ממבקשי אמונה בדאבוס שבשווייץ (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר ממבקשי אמונה בדאבוס שבשווייץ (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר ממבקשי אמונה בדאבוס שבשווייץ (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר ממבקשי אמונה בדאבוס שבשווייץ (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר ממבקשי אמונה בדאבוס שבשווייץ (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר ממבקשי אמונה בדאבוס שבשווייץ (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר ממבקשי אמונה בדאבוס שבשווייץ (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר ממבקשי אמונה בדאבוס שבשווייץ (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר ממבקשי אמונה בדאבוס שבשווייץ (צילום: שימי פ. )
האדמו"ר ממבקשי אמונה בדאבוס שבשווייץ (צילום: שימי פ. )

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שוויץהאדמו"ר משומרי אמוניםדאבוסהרב מנחם ארנסטרהאדמו"ר ממבקשי אמונה

0 תגובות

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2
שלחתי לבעלי, שיבין שנופש זה "הוד". גאורגיה או יוון, אני לא מפונקת..
אא
1
איפה קצת צניעות בזמן שחיילים מרותקים בלבנון בעזה ובזמן שישנם מאות בתים שבורים אלמנות ויתומים מצטלמים אנשי ציבור בשויץ תסעו אבל למה צריכים לפרסם את זה ולהביא צילומים
זאב ולצ'ר

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