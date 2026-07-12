כיכר השבת
"מקווים שתעשה טעות"

למרות ההסלמה מול האיראנים | ההערכה בישראל: זה מה שתעשה טהראן במערכה

למרות ההסלמה באזור, בישראל מעריכים, כולל בדיון אצל רה"מ הערב, כי ההבנה האיראנית היא שתקיפה של אתרים בישראל או אוכלוסייה ישראלית תחזיר את המלחמה לעצימות גבוהה, ומעגל ההסלמה ייצא משליטה | גורם ישראלי אמר כי "כולנו מקווים להתבדות בהערכה ושאיראן תעשה את הטעות" (בעולם, מדיני)

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תקיפה אמריקנית באיראן

למרות שנדמה שההסלמה בין ארה"ב ל רק מחריפה משעה לשעה, הערב (ראשון) דווח כי בירושלים מעריכים שהאיראנים בשלב זה לא מתכוונים לבצע תקיפה לעבר ישראל.

על פי הדיווח בחדשות 12, בישראל מעריכים, כולל בדיון אצל רה"מ הערב, כי ההבנה האיראנית היא שתקיפה של אתרים בישראל או אוכלוסייה ישראלית תחזיר את המלחמה לעצימות גבוהה, ומעגל ההסלמה ייצא משליטה.

גורם ישראלי שצוטט בדיווח אמר כי "כולנו מקווים להתבדות בהערכה ושאיראן תעשה את הטעות". לדבריו, "האמריקנים יודעים שאנחנו רוצים להשלים את המשימות שלנו באיראן - והם יודעים בדיוק למה הכוונה. כרגע זה לא רלוונטי, האירוע מתוחם ואנחנו לא בתוכו. נהיה בתוך האירוע רק אם האמריקנים יכניסו אותנו אליו - או שהאיראנים יכניסו אותנו אליו".

מוקדם יותר הערב דיווחה סוכנות הידיעות האיראנית פארס כי "משמרות המהפכה תקפו משגרי טילי קרקע-קרקע אמריקניים מסוג HIMARS בכוויית באמצעות כטב"מים". לטענת האיראנים, "תשתיות הטילים שהיו מוכנות לירי לעבר איראן, הושמדו".

בנוסף, סוכנות הידיעות "סאברין" המזוהה עם המיליציות הפרו-איראניות בעיראק דיווחה על מתקפת כטב"מים לעבר מפקדות של מפלגות כורדיות-איראניות במחוז א-סלימאניה, בצפון עיראק.

איראןישראלארצות הבריתתקיפה באיראן

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למה זה טוב שישראל תיכנס? כדי שיגידו שיש כמה ימים לבנק המטרות ואז יתברר שיש עוד דברים וטראמפ יעצור את ישראל באמצע.
שי

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