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בכיר מאוד באיראן בהצהרה חריגה על מצרי הורמוז - והקשר לפצצת אטום איראנית

מצר הורמוז שווה לאיראן הרבה יותר מעשרות פצצות אטום, כך מודה יועץ בכיר למנהיג העליון ומפקד משמרות המהפכה בדימוס | עוד עולה כי מצרי הורמוז יספקו לאיראן עשרות מיליארדי דולרים במצטבר, סכום השווה ערך לכלל הסנקציות הכלכליות המוטלות על איראן ואף יותר מכך (חדשות) 

מצרי הורמוז (צילום: AI )

היועץ הצבאי של המנהיג העליון של ומפקד משמרות המהפכה לשעבר, מוחסן רזאי, הצהיר היום (ראשון) כי מצר הורמוז, המרכז את המתיחות מול ארצות הברית, נושא חשיבות רבה יותר עבור איראן מאשר תוכנית הגרעין שלה.

היועץ הצבאי הבטיח כי "המעבר האסטרטגי הזה חשוב יותר מעשרות פצצות אטום, והרפובליקה האסלאמית של איראן תגן עליו" כפי שדווח בסוכנות הידיעות איסנא.

הדברים נאמרו בהתייחסות לתוכנית הגרעין של טהרן, אשר ארצות הברית, ישראל ומדינות המערב הוכיחו כי היא בעלת מטרות צבאיות.

לפי הערכות שפורסמו היום, החזקה של איראן במצרי הורמוז והטלת חובת תשלומים על ספינות החוצות את המעבר תכניס לאיראן עשרות מיליארדי דולרים, הרבה יותר מכל הסנקציות והנכסים המוקפאים שהיא מחזיקה ברחבי העולם.

בעוד איראן הכריזה הלילה על סגירה הרמטית של מצרי הורמוז, בסנטקום פרסמו מספר הודעות אחר הצהריים לפיהן המצר פתוח למעבר דרך הצד העומאני.

אולם, מבדיקה עולה כי מספר הספינות שחצו היום הצטמצם משמעותית לאחר הודעת איראן על סגירת המצר, הן משום שספינות אינן יכולות לחצות בצד המזרחי הנשלט בידי משמרות המהפכה, והן מפני חשש לחצות בצד המערבי הנשלט בידי עומאן מחשש למתקפה דומה לזו שהתרחשה הלילה.

איראןמצר הורמוזמוחסן רזאי

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