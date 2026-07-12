היועץ הצבאי של המנהיג העליון של איראן ומפקד משמרות המהפכה לשעבר, מוחסן רזאי, הצהיר היום (ראשון) כי מצר הורמוז, המרכז את המתיחות מול ארצות הברית, נושא חשיבות רבה יותר עבור איראן מאשר תוכנית הגרעין שלה.

היועץ הצבאי הבטיח כי "המעבר האסטרטגי הזה חשוב יותר מעשרות פצצות אטום, והרפובליקה האסלאמית של איראן תגן עליו" כפי שדווח בסוכנות הידיעות איסנא.

הדברים נאמרו בהתייחסות לתוכנית הגרעין של טהרן, אשר ארצות הברית, ישראל ומדינות המערב הוכיחו כי היא בעלת מטרות צבאיות.

לפי הערכות שפורסמו היום, החזקה של איראן במצרי הורמוז והטלת חובת תשלומים על ספינות החוצות את המעבר תכניס לאיראן עשרות מיליארדי דולרים, הרבה יותר מכל הסנקציות והנכסים המוקפאים שהיא מחזיקה ברחבי העולם.

בעוד איראן הכריזה הלילה על סגירה הרמטית של מצרי הורמוז, בסנטקום פרסמו מספר הודעות אחר הצהריים לפיהן המצר פתוח למעבר דרך הצד העומאני.

אולם, מבדיקה עולה כי מספר הספינות שחצו היום הצטמצם משמעותית לאחר הודעת איראן על סגירת המצר, הן משום שספינות אינן יכולות לחצות בצד המזרחי הנשלט בידי משמרות המהפכה, והן מפני חשש לחצות בצד המערבי הנשלט בידי עומאן מחשש למתקפה דומה לזו שהתרחשה הלילה.