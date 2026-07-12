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"אני רוצה לדבר על לינדזי"

"פוצצנו להם את הצורה" | התגובה של טראמפ לשאלה של NBC על איראן

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העניק היום סדרת ראיונות בתקשורת האמריקנית לכבוד חברו לינדזי גראהם שמת הלילה בנסיבות רפואיות | טראמפ אמנם ענה חלקית לשאלות שנשאל, אך סירב להתייחס מעבר | זו התשובה שלו לשאלה אם מצרי הורמוז פתוחים - או סגורים (בעולם) 

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העניק היום (ראשון) ראיון טלפוני לתוכנית פגוש את העיתונות ברשת אן-בי-סי, ברקע מותו של חברו הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם וחילופי האש הליליים בין ארה"ב ל.

המראיינת פתחה את השיחה וציינה כי הממשל האמריקני פתח בסבב תקיפות טרי במהלך הלילה, בעוד שאיראן טענה כי מצר הורמוז נסגר לתנועה, מול הודעת פיקוד המרכז של ארצות הברית הבוקר לפיה המצר פתוח. המראיינת ביקשה לדעת מהו המצב האמיתי וכיצד בכוונת הנשיא לפעול.

הנשיא אמר בתגובה כי הוא אינו מעוניין להרחיב בדיבור על הנושא הבוער, והסביר זאת ברצונו לכבד את זכרו ואת חייו של הסנאטור לינדזי גראהם שהלך לעולמו. הדגיש בפני המראיינת בפתח דבריו כי הוא כבר הבהיר את עמדתו בעניין זה עוד לפני שהחלה שיחת הטלפון עמו.

ובכל זאת, הנשיא ענה לשאלה: "זה פתוח. הפצצנו להם את הצורה אמש. הם אנשים מאוד מאוד רעים וחולים".

הנשיא פירט כי הממשל האמריקני ניהל עמם פגישות אינטנסיביות במהלך הימים האחרונים, ואף הגיע עמם להסכמות מפורשות יום קודם לכן. טראמפ תיאר את פרטי אותן הבנות שהושגו והופרו מיד לאחר מכן בתור "עסקה מושלמת עבורנו, בלי גרעין, בלי זה ובלי זה, בלי כלום, הם ויתרו על הכול".

הוא הוסיף כי מיד לאחר שהושגו אותן הבנות בחדר הדיונים הם עזבו את המקום, ובתוך שעה אחת בלבד הם כבר שיגרו כטב"ם תוקף לעבר ספינה. הנשיא טראמפ שיתף את המאזינים בתוכן הדברים שהטיח בהם בעקבות ההפרה המהירה הזו ואמר כי "אתם אנשים חולים, אתם אנשים חולים".

בסיום דבריו חזר הנשיא והבהיר בשנית כי אין בכוונתו להמשיך ולעסוק בנושא המדיני והצבאי בעת הזו. הוא חתם את הראיון הטלפוני והדגיש שוב את רצונו להתמקד בנסיבות הנוכחיות באפיק האישי כאשר אמר כי "אני רוצה לדבר על אדם אחד היום, לינדזי גראהם".

איראןדונלד טראמפמצר הורמוזלינדזי גראהם

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