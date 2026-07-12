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חיים שלמים בצינוק

סוף היסטורי כואב: שורדת ריאת הברזל האחרונה מתה אחרי 70 שנה

מרתה לילארד, ששרדה פוליו וחיה בריאת ברזל למעלה מ-70 שנה, הלכה לעולמה | על המכשיר העתיק, המחלה והחיים המיוחדים שלה (בעולם)

מרתה לילארד מחוברת לריאת הברזל - משמאל כילדה, מימין כמובגרת (צילום: רשתות חברתיות)

מרתה לילארד מאוקלהומה, שנחשבה לאמריקנית האחרונה שחיה בעזרת "ריאת ברזל", הלכה לעולמה בגיל 78 לאחר שנים של התמודדות עם השלכות מחלת הפוליו.

"ריאת ברזל" היא מכשיר הנשמה מכני עתיק המבוסס על יצירת לחץ שלילי סביב גופו של המטופל. המכשיר מכניס ומוציא אוויר מהריאות באמצעות שינויי לחץ בתוך תא מתכתי גדול, ובמשך עשרות שנים שימש בעיקר חולי פוליו שסבלו משיתוק של שרירי הנשימה ולא יכלו לנשום בכוחות עצמם.

לילארד נדבקה בפוליו כשהייתה בת חמש, נותרה משותקת מהצוואר ומטה ונזקקה למכשיר ההנשמה כדי לנשום בזמן השינה. במהלך מגפת הקורונה נדבקה פעמיים בנגיף, ומאז נאלצה לשהות במכשיר כמעט 24 שעות ביממה.

למרות מצבה הרפואי, היא למדה בילדותה בבית הספר בסיוע מורים פרטיים, ובהמשך חייה הצליחה לשקם חלקית את יכולת התנועה ביד שמאל וברגליה ואף נהגה ברכב במשך תקופה.

לפי תעודת הפטירה, סיבת מותה הייתה אי-ספיקת ריאות כרונית ותסמונת פוסט-פוליו. אחותה סיפרה כי מצבה הוחמר בעקבות ההשפעות המתמשכות של מחלת הקורונה.

מחלת הפוליו גרמה בעבר לאלפי מקרי שיתוק בילדים מדי שנה ב, עד להכנסת החיסון בשנת 1955. בשנת 1979 הוכרזה המחלה כממוגרת בארצות הברית.

ארה"בפטירהבריאותמחלהפוליו
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