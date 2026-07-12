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דו קרב קיצוני

פחד מוות: דוב גדול התנפל על גבר אמריקאי - הוא הגיב תוך שניות | צפו

גבר אמריקאי נאלץ להשתמש בתרסיס דובים כשדוב תקף אותו ליד ביתו באגם טאהו | מצלמת אבטחה תיעדה את האירוע הדרמטי (מעניין)

הדוב שהותקף בתרסיס דובים בטנסי
הדוב שהותקף בתרסיס דובים בטנסי| צילום: צילום: רשתות חברתיות

גבר ששהה בבית הנופש שלו באזור אגם טאהו בארה"ב נאלץ להשתמש בתרסיס ייעודי נגד דובים, לאחר שדוב גדול הסתער לעברו מחוץ למוסך.

קורטלנדט קוארוויץ, תושב סקרמנטו, סיפר כי בנותיו הבחינו תחילה בדוב כשהוא מחטט בפחי האשפה בזמן שהתכוננו ליציאה לשיט לכבוד חגיגות יום העצמאות האמריקני.

לדבריו, בניגוד להתנהגות הרגילה של דובים, החיה לא ברחה כשהבחינה בבני האדם – אלא החלה להתקרב לעברם.

מצלמת האבטחה של הבית תיעדה את הרגע שבו קוארוויץ מיהר לקחת תרסיס דובים שהחזיק ליד דלת המוסך. כאשר הדוב הסתער לעברו, הוא ריסס את התרסיס והצליח להבריח אותו. חלק מהתרסיס אף פגע בפניו ובעיניו שלו.

לדבריו, דובים הם מחזה שכיח באזור, אך מעולם לא נתקל בהתנהגות כה אגרסיבית. "לא היו לי הרבה אפשרויות אם לא היה לי את תרסיס הדובים," אמר לאחר האירוע.

סרטון ויראליבעלי חייםמוסךדוביםטנסי
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