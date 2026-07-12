גבר ששהה בבית הנופש שלו באזור אגם טאהו בארה"ב נאלץ להשתמש בתרסיס ייעודי נגד דובים, לאחר שדוב גדול הסתער לעברו מחוץ למוסך.

קורטלנדט קוארוויץ, תושב סקרמנטו, סיפר כי בנותיו הבחינו תחילה בדוב כשהוא מחטט בפחי האשפה בזמן שהתכוננו ליציאה לשיט לכבוד חגיגות יום העצמאות האמריקני.

לדבריו, בניגוד להתנהגות הרגילה של דובים, החיה לא ברחה כשהבחינה בבני האדם – אלא החלה להתקרב לעברם.

מצלמת האבטחה של הבית תיעדה את הרגע שבו קוארוויץ מיהר לקחת תרסיס דובים שהחזיק ליד דלת המוסך. כאשר הדוב הסתער לעברו, הוא ריסס את התרסיס והצליח להבריח אותו. חלק מהתרסיס אף פגע בפניו ובעיניו שלו.

לדבריו, דובים הם מחזה שכיח באזור, אך מעולם לא נתקל בהתנהגות כה אגרסיבית. "לא היו לי הרבה אפשרויות אם לא היה לי את תרסיס הדובים," אמר לאחר האירוע.