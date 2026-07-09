"למדתי להכיר אותם" גדול: טראמפ הודה שטעה לגבי איראן - רוביו לא הצליח להתאפק מאחורה נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל מדוע שינה את דעתו לגבי איראן וכעת הוא מכנה אותם בשמות גנאי, כאשר אך ימים קודם לכן הרבה לשבח אותם | רוביו לא הצליח להתאפק וחייך חיוך רחב (מעניין)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 16:03