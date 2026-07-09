כיכר השבת
"למדתי להכיר אותם"

גדול: טראמפ הודה שטעה לגבי איראן - רוביו לא הצליח להתאפק מאחורה

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל מדוע שינה את דעתו לגבי איראן וכעת הוא מכנה אותם בשמות גנאי, כאשר אך ימים קודם לכן הרבה לשבח אותם | רוביו לא הצליח להתאפק וחייך חיוך רחב (מעניין) 

רגע הנחת של רוביו
רגע הנחת של רוביו| צילום: צילום: NATO / הבית הלבן

במהלך מסיבת עיתונאים באנקרה, העז עיתונאי אחד לשאול את השאלה שהעסיקה את כל המומחים: "אדוני הנשיא, לפני חודש אמרת שהאיראנים הם 'אנשים רציונליים'. היום קראת להם 'scum'. מה בדיוק השתנה?"

, ללא היסוס של שנייה, הטה את ראשו קלות והשיב בתשובה היסטורית שתיכנס לספרי הלימוד: "I got to know them." - כלומר, למדתי להכיר אותם.

המשפט הקצר הזה הצליח לגרום לרוביו לשנות את ה"פוקר פייס" הידוע שלו.

ברגע שטראמפ סיים את המשפט, פניו של רוביו התעקמו לחיוך ענק של "סוף סוף הוא הבין".

צפו בתיעוד.

איראןדונלד טראמפמרקו רוביו

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