רגע הנחת של רוביו| צילום: צילום: NATO / הבית הלבן
במהלך מסיבת עיתונאים באנקרה, העז עיתונאי אחד לשאול את השאלה שהעסיקה את כל המומחים: "אדוני הנשיא, לפני חודש אמרת שהאיראנים הם 'אנשים רציונליים'. היום קראת להם 'scum'. מה בדיוק השתנה?"
טראמפ, ללא היסוס של שנייה, הטה את ראשו קלות והשיב בתשובה היסטורית שתיכנס לספרי הלימוד: "I got to know them." - כלומר, למדתי להכיר אותם.
המשפט הקצר הזה הצליח לגרום לרוביו לשנות את ה"פוקר פייס" הידוע שלו.
ברגע שטראמפ סיים את המשפט, פניו של רוביו התעקמו לחיוך ענק של "סוף סוף הוא הבין".
צפו בתיעוד.
0 תגובות