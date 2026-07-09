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רגע בלתי צפוי

"חשבתי שאני הולך למות": בן 13 נכנס להלם מזרם קטלני שחטף בחדר השינה 

נער בן 13 מטקסס ניצל בנס לאחר שנפגע מברק בזמן ששיחק במשחקי וידאו | הברק עבר דרך שולחן המחשב ופגע בו ישירות, אך הוא שרד ללא פציעות קבועות (בעולם)

מימין ולד סקורידין, משמאל אזור הפגיעה של הברק בבית (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

נער בן 13 מטקסס בשם ולד סקורידין ניצל בנס לאחר שנפגע מברק בזמן ששיחק במשחקי וידאו בחדרו.

סקורידין סיפר כי הוא ישב ליד שולחן המחשב בביתו שבעיירה סייפרס, כשלפתע הברק עבר דרך חלק מתכתי בשולחן שנגע בבטנו ופגע בו.

"הכול היה רגיל, ואז פתאום קפצתי והתחלתי לצרוח. חשבתי שאני הולך למות", סיפר הנער. לדבריו, הוא עדיין מתקשה להבין כיצד שרד את הפגיעה.

בני המשפחה מעריכים שהברק פגע תחילה בעץ סמוך, ומשם זרם החשמל עבר דרך מערכת החשמל של הבית עד שהגיע לשולחן המחשב. כתוצאה מהמכה פרצה גם שריפה קטנה בעליית הגג, אך צוותי הכיבוי השתלטו עליה במהירות.

צוותי רפואה בדקו את הנער בביתו וקבעו כי אינו זקוק לאשפוז. הוא סבל מסחרחורת והלם קל, אך לא נגרמו לו פציעות קבועות.

כיבוי אשרפואהטקססמזג אוויר סוערזרם חשמלי
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