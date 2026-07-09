נער בן 13 מטקסס בשם ולד סקורידין ניצל בנס לאחר שנפגע מברק בזמן ששיחק במשחקי וידאו בחדרו.

סקורידין סיפר כי הוא ישב ליד שולחן המחשב בביתו שבעיירה סייפרס, כשלפתע הברק עבר דרך חלק מתכתי בשולחן שנגע בבטנו ופגע בו.

"הכול היה רגיל, ואז פתאום קפצתי והתחלתי לצרוח. חשבתי שאני הולך למות", סיפר הנער. לדבריו, הוא עדיין מתקשה להבין כיצד שרד את הפגיעה.

בני המשפחה מעריכים שהברק פגע תחילה בעץ סמוך, ומשם זרם החשמל עבר דרך מערכת החשמל של הבית עד שהגיע לשולחן המחשב. כתוצאה מהמכה פרצה גם שריפה קטנה בעליית הגג, אך צוותי הכיבוי השתלטו עליה במהירות.

צוותי רפואה בדקו את הנער בביתו וקבעו כי אינו זקוק לאשפוז. הוא סבל מסחרחורת והלם קל, אך לא נגרמו לו פציעות קבועות.