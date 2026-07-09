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תיעוד דרמטי: מטוס קל נחת נחיתת חירום בים - הטייס והנוסעים שחו אל החוף | צפו

טיסה שגרתית במטוס קל בהאיטי הפכה באחת לדרמה כאשר המטוס נאלץ לנחות נחיתת חירום על המים | המטוס, מדגם ססנה 402B של חברת ZED Airlines, היה בדרכו מקאפ-האיסיין שבצפון מזרח האיטי, לעיר הבירה פורט-או-פרנס | התקרית התרחשה אמש בסביבות 11 בבוקר | חברת התעופה דיווחה, באמצעות הצהרה, כי הטייס ושני נוסעים היו על הסיפון, שיצאו ללא פגע לאחר התקרית | "למרבה המזל, לא היו אבדות בנפש להתאבל עליהן," נמסר בהצהרת החברה | כך זה נראה (תעופה)

הנוסעים שוחים אל החוף
הנוסעים שוחים אל החוף| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א
המטוס לאחר נחיתת החירום (צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א)
נחיתת חירוםהאיטישחייהנחיתה על המים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

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