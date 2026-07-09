חולצו בשלום תיעוד דרמטי: מטוס קל נחת נחיתת חירום בים - הטייס והנוסעים שחו אל החוף | צפו טיסה שגרתית במטוס קל בהאיטי הפכה באחת לדרמה כאשר המטוס נאלץ לנחות נחיתת חירום על המים | המטוס, מדגם ססנה 402B של חברת ZED Airlines, היה בדרכו מקאפ-האיסיין שבצפון מזרח האיטי, לעיר הבירה פורט-או-פרנס | התקרית התרחשה אמש בסביבות 11 בבוקר | חברת התעופה דיווחה, באמצעות הצהרה, כי הטייס ושני נוסעים היו על הסיפון, שיצאו ללא פגע לאחר התקרית | "למרבה המזל, לא היו אבדות בנפש להתאבל עליהן," נמסר בהצהרת החברה | כך זה נראה (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 13:40