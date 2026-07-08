כיכר השבת
לא נשאר חייב

טראמפ ניסה להביך את זלנסקי מול המצלמות - התגובה שלו פשוט קורעת

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניסה להביך את נשיא אוקראינה מול המצלמות כאשר שאל אותו אם הוא מוכן לנסוע למוסקבה לפגישה עם פוטין | התגובה של זלנסקי - פרייסלס (מעניין) 

1תגובות
טראמפ וזלנסקי בטורקיה
טראמפ וזלנסקי בטורקיה| צילום: צילום: הבית הלבן

נשיא ארצות הברית ניסה להפגין כישורי תיווך דיפלומטיים, אך נתקל בתשובה מוחצת ומלאת הומור שחור מצדו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, שהצליח להפתיע אותו מול המצלמות.

במהלך פגישה משותפת של השניים, שיתף טראמפ בהצעה שהגיעה מכיוונו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, וגרר תגובה שספק אם מישהו בחדר ציפה לה.

טראמפ פתח וסיפר על המגעים הדיפלומטיים שלו, ואמר כי "הנשיא פוטין אמר: 'הייתי שמח להיפגש במוסקבה'". הנשיא המשיך והסביר כי תהה לגבי נכונותו של המנהיג האוקראיני להגיע לבירה הרוסית, והוסיף כי "אני לא חושב, אתה יודע, אני חייב לשים את עצמי במקומו. אני לא יודע אם הוא היה הולך למוסקבה. אולי הוא כן היה הולך". מיד לאחר מכן פנה ישירות לזלנסקי ושאל אותו בהפתעה: "האם היית הולך למוסקבה?".

תשובתו של המנהיג הקשוח מקייב לא איחרה לבוא, ובחיוך קטן וממזרי הוא עקץ את פוטין וטראמפ כאחד בשידור חי. זלנסקי השיב ללא היסוס ואמר כי "זה קשה, יש שם הרבה כטב"מים אוקראיניים, אז זה...". התשובה הישירה הותירה את טראמפ ללא ברירה אלא להנהן בחיוך קל.

דונלד טראמפמוסקבהולדימיר זלנסקי

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
יפה יפהה חחח
אלי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר