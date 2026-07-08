נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ניסה להפגין כישורי תיווך דיפלומטיים, אך נתקל בתשובה מוחצת ומלאת הומור שחור מצדו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי, שהצליח להפתיע אותו מול המצלמות.

במהלך פגישה משותפת של השניים, שיתף טראמפ בהצעה שהגיעה מכיוונו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, וגרר תגובה שספק אם מישהו בחדר ציפה לה.

טראמפ פתח וסיפר על המגעים הדיפלומטיים שלו, ואמר כי "הנשיא פוטין אמר: 'הייתי שמח להיפגש במוסקבה'". הנשיא המשיך והסביר כי תהה לגבי נכונותו של המנהיג האוקראיני להגיע לבירה הרוסית, והוסיף כי "אני לא חושב, אתה יודע, אני חייב לשים את עצמי במקומו. אני לא יודע אם הוא היה הולך למוסקבה. אולי הוא כן היה הולך". מיד לאחר מכן פנה ישירות לזלנסקי ושאל אותו בהפתעה: "האם היית הולך למוסקבה?".

תשובתו של המנהיג הקשוח מקייב לא איחרה לבוא, ובחיוך קטן וממזרי הוא עקץ את פוטין וטראמפ כאחד בשידור חי. זלנסקי השיב ללא היסוס ואמר כי "זה קשה, יש שם הרבה כטב"מים אוקראיניים, אז זה...". התשובה הישירה הותירה את טראמפ ללא ברירה אלא להנהן בחיוך קל.