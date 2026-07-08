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עימותים קשים

מהומות ענק בכלא: עשרות הרוגים ופצועים במאבק שיצא משליטה | צפו

26 הרוגים ו-77 פצועים במהומות אלימות בכלא נגומבו בסרי לנקה | העימותים פרצו בעקבות מאבק על הברחת סמים בתנאי צפיפות קיצונית (בעולם)

מהמהומות בסרי לנקה
מהמהומות בסרי לנקה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

מהומות אלימות פרצו בכלא נגומבו שבסרי לנקה לאחר עימותים בין קבוצות אסירים, שהסלימו לקרבות קשים במשך יומיים.

לפחות 26 בני אדם נהרגו, בהם 19 אסירים ושבעה אנשי סגל של שירות בתי הסוהר, וכ-77 בני אדם נוספים נפצעו.

לפי הרשויות, העימותים החלו ככל הנראה בעקבות מאבק בין כנופיות אסירים סביב הברחות סמים. שר המשפטים של סרי לנקה אמר כי המהומות פרצו לאחר שאסירים מסרו מידע על פעילות הברחה, מה שהוביל לנקמה מצד גורמים הקשורים לרשתות הסמים.

במהלך ההתפרעות הותקפו סוהרים באמצעות לבנים ומוטות, מצלמות אבטחה הושחתו ואסירים ניסו להימלט. כוחות משטרה מיוחדים, צבא וכוחות ביטחון הוזעקו להשתלט על הכלא, וכ-700 אסירים הועברו למתקנים אחרים.

האירוע חשף שוב את בעיית הצפיפות הקשה בבתי הכלא בסרי לנקה: כלא נגומבו, שנבנה לכ-650 אסירים, החזיק בזמן המהומות כ-2,400 אסירים.

כלאמהומותאסיריםצפיפותסרי לנקה
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