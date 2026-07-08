טראמפ ומנהיג איראן ( צילום: לירי אגמי פלאש 90 )

איראן מסלימה את איומיה כלפי ארצות הברית ונשיאה דונלד טראמפ, כאשר משמרות המהפכה האסלאמית פרסמו היום (רביעי) תיעוד של שיגור טילים וכטב"מים לעבר בסיסים אמריקניים באזור. המהלך מגיע בתגובה לתקיפות האמריקניות על יעדים איראניים, ומלווה באיומים חסרי תקדים מצד גורמים בכירים במשטר.

עיתון כיהאן, הנחשב לשופרו של המשטר האיראני, פרסם הבוקר כותרת ענק שבה נכתב: "אני רוצה את ראשו של טראמפ". עורך העיתון, חוסין שריעתמדרי, קרא בטור שפרסם להכריז רשמית כי טראמפ, שותפיו והטייסים שלטענתו היו מעורבים בחיסול המנהיג העליון לשעבר עלי ח'אמנאי, הם בני מוות. לדבריו, יש להרוג את הנשיא האמריקני בכל מקום שבו יימצא.

התיעוד שפרסמו במשמרות המהפכה - צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א התיעוד שפרסמו במשמרות המהפכה | צילום: צילום: רשתות ערביות, לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 1:54

שריעתמדרי דרש מהממשלה בטהראן לקבוע פרס כספי רשמי למי שירצח את טראמפ. הוא טען כי באיראן כבר גויסו יותר מ-100 מיליון דולר למטרה זו. בנוסף, הוא קרא לצוות המשא ומתן האיראני לדרוש שהסגרתו של טראמפ לאיראן לצורך העמדתו לדין וענישתו צריכה להיות התנאי הראשון בכל מזכר הבנות עתידי. הטבע השתגע? החקלאי שמפקד על נחיל אפרוחים בתיאום מושלם דני שפיץ | 14:41 "הזנחה אינטלקטואלית": הורים נשלחו למאסר בגלל חינוך ביתי אריה רוזן | 13:47 "הנקמה בטראמפ ובנתניהו היא יעד המהפכה" מוחסן רזאאי, יועצו של המנהיג העליון, אמר אמש (שלישי) כי הנקמה בטראמפ ובבנימין נתניהו היא חלק מיעדי המהפכה. "יש דרישה עממית חזקה מאוד לכך שגם נתניהו וגם טראמפ לא רק ייענשו", אמר רזאאי. "לא רק שצריך להעניש אותם, אלא גם לגבות מהם את מלוא המחיר על כל הנזקים שהם גרמו". הוא הוסיף כי נתניהו הוא פושע בין-לאומי שהורשע וחייב להיענש. רזאאי התייחס גם לאפשרות של שיח עם ארה"ב וביקש ממתנגדי המשא ומתן לגלות סבלנות. "האמריקנים עצמם הם אלה שיהרסו את המשא ומתן", הסביר היועץ. "הם בעצמם לא יאפשרו לו להגיע לתוצאה. למהפכה שמתרחשת כיום באיראן יש ממד של הגנה צבאית, יש בה גם ענישה של נתניהו ושל טראמפ, ומעבר לכך - יש בה גם את העלאת המודעות של עמי האזור, ואת שחרור האזור כולו מישראל ומארה"ב".

AH-64E אפאצ'י גארדיאן של צבא ארה"ב ( צילום: חיל הים האמריקאי )

נשיא לבנון: "לא אעמוד מנגד ואראה את מולדתי מובלת אל התהום"

במקביל, נשיא לבנון ג'וזף עון התייחס למהלך המשא ומתן עם ישראל והבהיר את עמדתו. "בחרתי בדרך המשא ומתן, משום שאינני יכול לעמוד מנגד ולראות את מולדתי מובלת אל התהום למען האינטרסים של מדינה אחרת", אמר עון.

הנשיא הלבנוני הוסיף כי "מהלך המשא ומתן זוכה לתמיכתם של רוב הלבנונים, ובהם גם בני העדה השיעית, ששילמו את המחיר הכבד ביותר במלחמות". עון ציין כי "היה עליי לנקוט צעד שיוכל לעצור את ההרס ואת ההשמדה שמבצעת ישראל, ולהביא בסופו של דבר לסיום הכיבוש".

עון הוסיף כי הוא מצפה שביקורו בוושינגטון ופגישתו עם נשיא ארצות הברית יניבו תוצאות חיוביות עבור לבנון.

טראמפ מורה לנתק קשרים עם ספרד

בהתפתחות נוספת, הורה הנשיא טראמפ לאנשיו לנתק את קשרי הסחר עם ספרד. "אני לא רוצה לעשות איתם עסקים יותר. אל תדברו איתם אפילו. הם חסרי תקווה. הם אנשים רעים", אמר טראמפ על ספרד.

לשכת ראש ממשלת ספרד הגיבה להוראתו של טראמפ ומסרה כי "ספרד מתייחסת להצהרות הללו כאל שגרת עסקים. לספרד קשרים חברתיים, תרבותיים וכלכליים חזקים עם ארצות הברית, ואין בכוונתנו לשנות זאת".

הצבת מסרי הנקמה לצד תמונות מסע ההלוויה של ח'אמנאי נועדה להעביר מסר לציבור האיראני. מבחינת המשטר, האבל על ח'אמנאי אינו רק טקס פרידה אלא נקודת פתיחה להמשך הדרך. המסר המועבר הוא שהמנהיג אומנם מת, אך רעיון הנקמה חי וממשיך להוביל את המהפכה האיראנית.