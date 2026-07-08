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פסק דין תקדימי

"הזנחה אינטלקטואלית": הורים נשלחו למאסר בגלל חינוך ביתי 

בית משפט בברזיל גזר מאסר על הורים שחינכו את בנותיהם בבית ללא תוכנית לימודים מאושרת | פסק הדין עורר ויכוח על חופש חינוכי ומעורבות המדינה (בעולם)

אודאטו ואידה דנארדי (צילום: Alliance Defending Freedom International)

בית משפט בסאו פאולו גזר 50 ימי מאסר על בני הזוג אודאטו ואידה דנארדי לאחר שחינכו את שתי בנותיהם בבית מבלי לפעול לפי תוכנית לימודים שאושרה על ידי המדינה.

לפי פסק הדין, ההורים הורשעו ב"הזנחה אינטלקטואלית" משום שלא כללו בתוכנית הלימודים נושאים כמו חינוך למגדר וכן סובלנות וגיוון.

עוד קבע בית המשפט כי הבנות, בנות 15 ו-11, לא השתלבו כראוי בתרבות הברזילאית, בין היתר משום שהעדיפו מוזיקה קלאסית על פני מוזיקת טראפ ומוזיקת סרטנז'ו, ז'אנר פולק פופולרי בברזיל.

בני הזוג החלו ללמד את בנותיהם בבית בתקופת , לאחר שלטענתם מערכת החינוך לא סיפקה להן חינוך ראוי. לדבריהם, הבנות מצטיינות בלימודים, מנגנות בפסנתר ברמה גבוהה ודוברות כמה שפות.

עורכת דינם, איזבל מונטיירו, טענה כי מדובר בהחלטה אידיאולוגית וכי הוצגו לבית המשפט יותר מ-3,000 עמודי ראיות המוכיחים שהבנות לא הוזנחו ואף משגשגות מבחינה לימודית וחברתית. גם התביעה המליצה לזכות את ההורים לאחר הערכת מומחה חיצוני, אך השופט דחה את ההמלצה.

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