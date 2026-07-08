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תועד לראשונה אי פעם: כריש לבן נחשף במקום לא צפוי 

חוקרים תיעדו כריש לבן גדול ניזון מפגר לווייתן סמוך לאי בלוק | ייתכן שמדובר בתיעוד הראשון אי פעם של כריש לבן במימי המדינה (בעולם)

תיעוד הכריש הלבן שנצפה ברוד איילנד
תיעוד הכריש הלבן שנצפה ברוד איילנד| צילום: צילום: Atlantic Shark Institute

חוקרי ים מרוד איילנד תיעדו כריש לבן גדול שניזון מפגר של לווייתן גדול סנפיר סמוך לאי בלוק, במה שעשוי להיות התיעוד הראשון אי פעם של כריש לבן גדול במימי המדינה.

מכון אטלנטיק לכרישים מסר כי המנהל ג'ון דוד ושרה קלאן, מנהלת תחום חילוץ בעלי החיים באקווריום מיסטיק, יצאו לאתר את פגר הלווייתן לאחר שהתקבל דיווח על מיקומו.

לאחר שסקרו שטח של כ-130 קילומטרים רבועים, הם מצאו את הפגר במרחק של כמה קילומטרים מהחוף.

לדבריהם, הכריש, שאורכו כ־2.5 מטרים, נראה בריא וניזון מהלווייתן לבדו בזמן התצפית. במכון ציינו כי ייתכן שמדובר בתיעוד הראשון של כריש לבן גדול במימי רוד איילנד.

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