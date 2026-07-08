תועד לראשונה אי פעם: כריש לבן נחשף במקום לא צפוי 

תיעוד הכריש הלבן שנצפה ברוד איילנד - צילום: Atlantic Shark Institute תיעוד הכריש הלבן שנצפה ברוד איילנד | צילום: צילום: Atlantic Shark Institute 10 10 0:00 / 0:23

חוקרי ים מרוד איילנד תיעדו כריש לבן גדול שניזון מפגר של לווייתן גדול סנפיר סמוך לאי בלוק, במה שעשוי להיות התיעוד הראשון אי פעם של כריש לבן גדול במימי המדינה.

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