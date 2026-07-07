עשרות צוותי חירום הוזעקו למרכז קניות בעיירה אושן שבמחוז מונמות', ניו ג'רזי, לאחר שחלק מגג המבנה קרס בעקבות מזג אוויר קיצוני ולכד אנשים שהיו בתוך החנות.

תיעוד מהמקום מראה קונים בשגרת הקניות שלהם, כאשר רגעים ספורים לאחר מכן חלק מהגג קורס וכמויות גדולות של מי גשמים פורצות אל תוך החנות.

לפי הרשויות, בזמן הקריסה שהו בתוך המבנה 27 בני אדם. שניים מהם נלכדו חלקית מתחת להריסות, אך הצליחו להשתחרר בכוחות עצמם ולצאת מהמבנה בשלום. לא דווח על נפגעים.

כוחות ההצלה ביצעו סריקות יסודיות כדי לוודא שלא נותרו לכודים נוספים, תוך שימוש ביחידות חילוץ ייעודיות, רחפן של משרד השריף וצוותי כלבי חילוץ של יחידת החיפוש וההצלה העירונית של ניו ג'רזי.

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שריף מחוז מונמות', שון גולדן, שיבח את עבודת כוחות החירום ואמר כי "האירוע הזה הוא תזכורת נוספת לכך שמזג אוויר קיצוני יכול ליצור במהירות מצבים מסוכנים ובלתי צפויים".