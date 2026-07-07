כיכר השבת
תיעוד מפחיד

הכל קרס בשניות: לכודים בקניון בארה"ב בעקבות מזג אוויר קיצוני | צפו

גג של מרכז קניות בניו ג'רזי קרס בגלל מזג אוויר קיצוני | 27 אנשים היו במקום, שניים נלכדו חלקית אך השתחררו בעצמם. אין נפגעים

קריסת הגג בניו ג'רזי
קריסת הגג בניו ג'רזי| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

עשרות צוותי חירום הוזעקו למרכז קניות בעיירה אושן שבמחוז מונמות', ניו ג'רזי, לאחר שחלק מגג המבנה קרס בעקבות מזג אוויר קיצוני ולכד אנשים שהיו בתוך החנות.

תיעוד מהמקום מראה קונים בשגרת הקניות שלהם, כאשר רגעים ספורים לאחר מכן חלק מהגג קורס וכמויות גדולות של מי גשמים פורצות אל תוך החנות.

לפי הרשויות, בזמן הקריסה שהו בתוך המבנה 27 בני אדם. שניים מהם נלכדו חלקית מתחת להריסות, אך הצליחו להשתחרר בכוחות עצמם ולצאת מהמבנה בשלום. לא דווח על נפגעים.

כוחות ההצלה ביצעו סריקות יסודיות כדי לוודא שלא נותרו לכודים נוספים, תוך שימוש ביחידות חילוץ ייעודיות, רחפן של משרד השריף וצוותי כלבי חילוץ של יחידת החיפוש וההצלה העירונית של ניו ג'רזי.

שריף מחוז מונמות', שון גולדן, שיבח את עבודת כוחות החירום ואמר כי "האירוע הזה הוא תזכורת נוספת לכך שמזג אוויר קיצוני יכול ליצור במהירות מצבים מסוכנים ובלתי צפויים".

ארה"בסרטון ויראליקריסהניו ג'רזיקניוןלכודים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר