נשיא איראן מותקף בהלוויה ( צילום: מסך )

כאוס מוחלט נרשם אמש (שני) בלב טהרן, כאשר טקס האשכבה והלוויה של עלי חמינאי הפך למפגן של איבה פנימית חסרת תקדים.

סרטונים שהופצו ברשתות החברתיות תיעדו רגעים דרמטיים בהם המונים זועמים, המזוהים עם הפלגים הקיצוניים ביותר במשטר, הקיפו את הנשיא מסעוד פזשכיאן וזעקו לעברו קריאות: "מוות למתפשרים", "מוות לבוגדים" ו"מוות לנורמליזטורים". הזעם שהתפרץ ברחובות הוא תוצאה ישירה של חתימת הסכם הבנות מפתיע בין איראן לארצות הברית ותחילתו של משא ומתן רשמי. בעוד פזשכיאן מנסה להוביל קו של פשרה כדי למנוע קריסה כלכלית, נאמני חמינאי וקיצונים ממחנה ג'לילי רואים בכך בגידה מוחלטת בערכי המהפכה האסלאמית.

נשיא מותקף בהלוויה - צילום: רשתות חברתיות נשיא מותקף בהלוויה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16

הדרמה בטהרן העמיקה עם פרסום מכתב המיוחס למוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג המנוח והאיש שנחשב ליורשו. במכתב נחשף כי מוג'תבא עצמו הסתייג מההסכם עם וושינגטון, אך אישר לנשיא לחתום עליו רק לאחר שפזשכיאן הסכים לקחת על עצמו את מלוא האחריות לתוצאותיו.

נראה כי המנהיג החדש בחר להשאיר את הנשיא חשוף בצריח מול זעמם של פעילי ה"אטש בה-אח'תיאר" (אש חופשית) – קבוצות קיצוניות הפועלות לעיתים באופן עצמאי ואלים ברחובות.

כמה מחברי חיזבאללה, שהטיחו קללות בפזשקיאן על חתימתו על הגיוס וכעת הופיעו בתהלוכת הלוויה, ניסו לתקוף אותו אך נעצרו על ידי שומרי ראשו. - צילום: רשתות חברתיות כמה מחברי חיזבאללה, שהטיחו קללות בפזשקיאן על חתימתו על הגיוס וכעת הופיעו בתהלוכת הלוויה, ניסו לתקוף אותו אך נעצרו על ידי שומרי ראשו. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:10

בעוד הקיצונים צועקים "מוות לבוגד", בקרב מתנגדי המשטר והציבור הרחב נשמעים קולות המייחלים לכך שהקרע הפנימי יוביל להתפרקות המנגנון כולו.

פרשנים מציינים כי המתיחות הגיעה לשיא שבו פעילי המשטר הקיצוניים, שרבים מהם מואשמים בעינויים ורצח מפגינים בעבר, חוששים כי פשרה עם המערב תוביל בסופו של דבר להעמדתם לדין ולסוף שלטונם.

בינתיים, טהרן נותרת מתוחה מתמיד. ההסכם עם ארה"ב, שאמור היה להביא שקט, הפך דווקא לזרז שהוציא את השדים המפחידים ביותר של המשטר לרחובות – הפעם נגד ההנהגה של עצמם.