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'הראשים שלכם יעופו': רשימת החיסול של אוהבי ישראל בהלוויית חמינאי 

בזמן שאלפים בטהראן צעדו עם כוונות אדומות על פניהם של בכירי הממשל והתקשורת האמריקאית | אלא שדווקא אחד היעדים המרכזיים ב"רשימת החיסול" החליט להשיב בדרך מקורית שהפכה לוויראלית (חדשות בעולם)

איומם ברצח בהלוויית חמינאי באיראן - אנשים המזוהים ביותר עם התמיכה בישראל (צילום: רשתות חברתיות)

מסע הלוויה של מנהיג , עלי ח'אמנאי, שנערך בטהראן בימים אלה, הפך למפגן שטנה חסר תקדים נגד המערב.

בעוד המוני אבלים גודשים את הרחובות, בלטו מעל כולם כרזות איומות המעוצבות כ"רשימות חיסול". על הכרזות הופיעו פניהם של דמויות מפתח אמריקאיות ופרו-ישראליות, כשכוונות אדומות מסומנות על מצחם תחת הכותרת: "במוקדם או במאוחר, הראשים שלכם יעופו".

אנשי ימין אמריקאי על שלטים בהלוויית חמינאי
אנשי ימין אמריקאי על שלטים בהלוויית חמינאי| צילום: צילום: רשתות חברתיות

האיראנים לא חסכו באיומים וברשימת המטרות הופיעו כמה מהשמות המזוהים ביותר עם התמיכה בישראל והקו התקיף נגד המשטר: נשיא ארצות הברית , המיליארדרית מרים אדלסון, הפרשן השמרן בן שפירו, הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהאם, הפעילה הפוליטית לורה לומר, מנכ"ל קרן FDD מארק דובוביץ' והמשקיע פיטר ת'יל.

רבבות בהלוויה עלי חמינאי
רבבות בהלוויה עלי חמינאי| צילום: צילום: רשתות חברתיות

האיומים לא הסתכמו רק בתמונות. המשתתפים נשאו בובות בדמותו של טראמפ שתלויות על חבל תלייה, הניפו שלטים המציעים פרס של 100 מיליון דולר על ראשו, והשליכו אבנים על פוסטרים של מנהיגים מערביים. בתוך הרכבת התחתית של טהראן נשמעו קריאות קצובות: "לא רוצים עסקה, רוצים את הראש של טראמפ".

האיש שלהם ושינגטון סגן הנשיא ג'יידי ואנס (צילום: רשתות חברתיות)

התגובה שהביכה את האייתוללות בעוד שהעולם המערבי צפה בדאגה בתמונות, הסנאטור לינדזי גראהם, שהופיע בעצמו על כרזת המטרות, בחר להגיב בציניות. גראהם שיתף את צילום המסך של ה"מטרה" שלו וכתב ברשת X (טוויטר לשעבר):

"לפחות הם השתמשו בתמונה טובה שלי. שפטו אותי לפי האויבים שלי".
הסנאטור לינדזי גראהם מככב בהלוויה (צילום: העמוד הרשמי)

למרות שהמשטר האיראני מנסה במקביל לקדם מסלולי משא ומתן עם וושינגטון, המראות מהלוויה מוכיחים כי רטוריקת הנקמה עדיין שולטת ברחוב ובמסדרונות השלטון.

איראןדונלד טראמפעלי חמינאירפובליקניםבן שפירומשטר האייתולות
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