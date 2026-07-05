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חוששים מחיסול

האחים בכו, היורש בבונקר: הדרמה מאחורי היעלמות מוג'תבא חמינאי מהלוויית הענק

איראן נפרדת מעלי חמינאי במסע הלוויה גרנדיוזי, אך תשומת הלב מופנית דווקא אל הכיסא הריק של יורשו | בעוד אחיו מתייצבים מול המצלמות, המנהיג החדש נאלץ להישאר במחבוא מחשש שזרועה של ישראל תשיג אותו בעיצומו של הטקס (חדשות בעולם)

3 מבניו של האייתוללה חמינאי: מוסטפא, , מסעוד, מייסם (צילום: רשתות חברתיות)

פתחה השבוע במסע הלוויה רב-שלבי שיימשך שישה ימים עבור המנהיג העליון, עלי חמינאי, שנהרג בתקיפה אמריקאית-ישראלית.

רבבות איראנים הציפו את מתחם התפילה "מוסאללה" בטהראן, כשהם לבושים שחורים, מניפים את דגלי הרפובליקה האסלאמית וזועקים "מוות לאמריקה". ארון הקבורה של חמינאי הוצג לראווה תחת זכוכית, לצד ארונותיהם של בני משפחה נוספים שנהרגו עמו.

ההמונים בהלוויה
ההמונים בהלוויה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

אולם, בתוך מפגן האבל העצום, בלט בהיעדרו בנו של המנהיג, מוג'תבא חמינאי, שלפי הדיווחים כבר נטל על עצמו את תפקיד המנהיג העליון החדש.

בזמן ששלושת אחיו נצפו בציבור כשהם מתאבלים במוסאללה, מוג'תבא נותר הרחק מעין הציבור. גורמי ביטחון איראניים דחו את בקשתו להשתתף בקבורת אביו במשהד המתוכננת ל-9 ביולי, בשל החשש הממשי שישראל תנצל את המעמד כדי לחסלו או כדי לאתר את מקום מחבואו.

הלוויה באיראן

גורמים במשמרות המהפכה ציינו כי מוג'תבא קיווה להוביל את תפילת האשכבה על גופת אביו באתר אימאם רזא", אך המערך הביטחוני באיראן מסרב לקחת את הסיכון.

שר החוץ ויושב ראש הפרלמנט האיראני
שר החוץ ויושב ראש הפרלמנט האיראני| צילום: צילום: רשתות חברתיות

בינתיים, המשטר מנסה לשדר המשכיות ויציבות באמצעות טקסים המוניים שיעברו גם בקום ובעיראק, בעוד יורשו של חמינאי מנהל את המדינה מהצללים, בצל איום החיסול המרחף מעל ראשו.

איראןחיסולמשמרות המהפכהעלי חמינאימוג'תבא חמינאי
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