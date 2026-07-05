3 מבניו של האייתוללה חמינאי: מוסטפא, , מסעוד, מייסם ( צילום: רשתות חברתיות )

איראן פתחה השבוע במסע הלוויה רב-שלבי שיימשך שישה ימים עבור המנהיג העליון, עלי חמינאי, שנהרג בתקיפה אמריקאית-ישראלית.

רבבות איראנים הציפו את מתחם התפילה "מוסאללה" בטהראן, כשהם לבושים שחורים, מניפים את דגלי הרפובליקה האסלאמית וזועקים "מוות לאמריקה". ארון הקבורה של חמינאי הוצג לראווה תחת זכוכית, לצד ארונותיהם של בני משפחה נוספים שנהרגו עמו.

ההמונים בהלוויה - צילום: רשתות חברתיות ההמונים בהלוויה | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:23

אולם, בתוך מפגן האבל העצום, בלט בהיעדרו בנו של המנהיג, מוג'תבא חמינאי, שלפי הדיווחים כבר נטל על עצמו את תפקיד המנהיג העליון החדש. במשקל טון: פיל הים המשעשע שמשבש את החיים באוסטרליה | צפו אריה רוזן | 10:45 עובר מסך: רופא צפה בתוכנית וזיהה שיש לצעירה גידול מסכן חיים דני שפיץ | 11:13 בזמן ששלושת אחיו נצפו בציבור כשהם מתאבלים במוסאללה, מוג'תבא נותר הרחק מעין הציבור. גורמי ביטחון איראניים דחו את בקשתו להשתתף בקבורת אביו במשהד המתוכננת ל-9 ביולי, בשל החשש הממשי שישראל תנצל את המעמד כדי לחסלו או כדי לאתר את מקום מחבואו.

הלוויה באיראן

גורמים במשמרות המהפכה ציינו כי מוג'תבא קיווה להוביל את תפילת האשכבה על גופת אביו באתר אימאם רזא", אך המערך הביטחוני באיראן מסרב לקחת את הסיכון.

שר החוץ ויושב ראש הפרלמנט האיראני - צילום: רשתות חברתיות שר החוץ ויושב ראש הפרלמנט האיראני | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:20

בינתיים, המשטר מנסה לשדר המשכיות ויציבות באמצעות טקסים המוניים שיעברו גם בקום ובעיראק, בעוד יורשו של חמינאי מנהל את המדינה מהצללים, בצל איום החיסול המרחף מעל ראשו.