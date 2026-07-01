35 מיליון איש, אפס אירופאים: החרם הדיפלומטי של טהרן 

ארונו של האייתוללה עלי חמינאי, המנהיג העליון של המהפכה האסלאמית, וארונות קבורה של בני משפחתו. ( צילום: רשתות ערביות )

ארבעה חודשים לאחר חיסולו של המנהיג העליון בפתח המלחמה, איראן נערכת לאירוע שנועד לנעול עידן ולהפגין עוצמה בלתי מתפשרת מול העולם כולו. עם צפי דמיוני של עד 35 מיליון משתתפים וכוננות ביטחונית בשיא חסר תקדים, טהרן מתמרקת לטקס הפרידה מעלי ח'אמנהאי.

אולם, במוקד האירוע עומדת החלטה פוליטית נפיצה: משרד החוץ האיראני הודיע רשמית כי אף מדינה אירופאית לא הוזמנה להלוויה. בטהרן לא הסתפקו רק באי-ההזמנה, אלא ליוו את הצעד בהצהרה חריפה לפיה האירופאים בחרו ב"צד הלא נכון של ההיסטוריה" במהלך מלחמת 12 הימים ומלחמת הרמדאן.

קורות איראניים: גופתו של המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי, הוצאה הבוקר מקברה הזמני במקדש פאטמה מסומה בעיר קום, מדרום לטהרן ( צילום: רשתות ערביות )

גורמים במשרד החוץ האיראני מדגישים כי מדובר ב"התעלמות דיפלומטית" מכוונת, המהווה הצצה לאופן שבו ייראו היחסים העתידיים בין איראן למערב. בעוד שברשתות החברתיות יש מי שרואה בכך הבהרה של מדיניות החוץ האיראנית החדשה, אחרים מצביעים על המתח הגובר סביב נתיבי השיט; כפי שנכתב באחת התגובות: "אירופה לא מוזמנת, אבל המכליות שלהן עדיין כן. בואו נראה מי ימצמץ ראשון בהורמוז". מרד הגנרלים: המפקד שהציל את אוקראינה יוצא להדיח את זלנסקי בקלפי דני שפיץ | 11:10

ההכנת להלוויה ( צילום: רשתות ערביות )

הלוויית הענק, שצפויה להיות מהגדולות בהיסטוריה המודרנית, הופכת מזירת אבל לזירה פוליטית בוערת, שבה איראן משרטטת קווים אדומים חדשים מול היבשת הישנה. בינתיים, הדיונים ברשתות כבר הופכים ל"זירת קרב", כשהעולם כולו עוקב בדריכות אחר הצעד הבא של המשטר ביום שאחרי המנהיג.