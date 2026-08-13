"מהתחלה משהו לא התחבר". כך פותח עיתונאי 'רויטרס' את התיאור שלו לטיסה שהייתה אמורה להיות עם טראמפ, בזמן שהוא הוברח למטוס אחר במכולת קייטרינג.

הכל התחיל כאשר במהלך שעות הסיום של פסגת מנהיגי נאט"ו באנקרה בחודש יולי 2026, פרסם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשת החברתית כי לא יטוס הביתה במטוס הנשיאותי החדש שהוענק במתנה מקטר בשנה שעברה.

במקום זאת טען טראמפ כי שלח את כלי הטיס מראש לבסיס חיל האוויר מילדנהול באנגליה כדי שאנשי השירות יוכלו לסייר בו, מבלי להבהיר כיצד יגיע בסופו של דבר לוושינגטון.

"כחלק מקבוצת העיתונאים המלווה את טראמפ, הייתי שם לאורך כל הדרך", הוא כותב. לדבריו, "השינוי בלוח הזמנים היה מבלבל, והסברו של טראמפ נראה בלתי סביר לחלוטין. שאלות העיתונאים זה לזה הפכו במהרה לתהייה האם איראן רקמה מזימה קונקרטית להתנקש בחיי הנשיא."

העיתונאי מתאר מצב בו למעשה אף אחד לא האמין לתירוצים ולהסברים של טראמפ, והלחץ בקרב סגל העיתונות החל לעלות.

"בהתחלה, מסלול הנסיעה המדויק שלנו נותר תעלומה, אף על פי שהנחנו שאנו עדיין בדרכנו חזרה לוושינגטון כפי שמתוכנן לאחר העצירה בממלכה המאוחדת. אם תחושת הבטן הראשונית לגבי חשש ביטחוני הייתה נכונה, המטוס שהתקבל מקטר וחסר תכונות בטיחות מסוימות לא היה מתאים."

באותן שעות, הוא ושאר העיתונאים הבינו כי "אנו צפויים לטיסה מסוכנת בהרבה מהרגיל. טראמפ עורר שלא במתכוון ספקולציות לגבי איומים פוטנציאליים במהלך היום האחרון של הפסגה."

הנשיא חזר מספר פעמים במהלך מסיבות העיתונאים באנקרה על הטענה שהאיראנים רוצים לחסל אותו, וכי הוא "במקום הראשון שלהם ברשימה".

"בעודו נפגש עם מנהיגים שונים, מנשיא סוריה אחמד אל-שרע ועד מנהיג אוקראינה וולודימיר זלנסקי, הוא העלה שוב ושוב בשיחות עם עיתונאים את ניסיונותיה הממושכים של איראן להרוג אותו. לאחר מסיבת עיתונאים שבה התחמק מרוב השאלות על החלפת המטוסים, התחושה שמשהו אינו כשורה רק גדלה".

העיתונאי ממשיך לתאר: "כאשר עלינו על מה שהאמנו שהוא כלי הטיס הנושא את הנשיא, אנשי צוות הבית הלבן הורו לעיתונאים לסגור את סוככי החלונות. כשדרשנו הסבר, נאמר לנו כי מדובר לבקשת השירות החשאי. כמי שטס במטוס הנשיאותי בעבר, ידעתי שדרישה זו חריגה לחלוטין".

רק כעבור שבועות התברר כי ההוראה נועדה לסייע בהסתרת מבצע חסוי שבו טראמפ עזב את המטוס באמצעות משאית אספקת מזון ועלה על מטוס ממשלתי אחר בשל חשש ביטחוני. במטוס עצמו תשובות הן דבר שקשה מאוד להשיג, שכן מסיבות ביטחוניות אין לעיתונאים גישה לרשת אלחוטית.

"הטיסה מאנקרה למילדנהול עברה ללא אירועים מיוחדים, אך היה קשה להירגע. האמנו בטעות כי הנשיא יכול להופיע בכל רגע, והנסיבות שסבבו את הטיסה נותרו תעלומה. אך כשנחתנו באנגליה בשעות הערב המאוחרות, המסע קיבל תפנית יוצאת דופן נוספת.

כאשר ירדנו מהמטוס ראינו את טראמפ יורד מחלק אחר של כלי הטיס, חלק מורכב מתרגיל ההטעיה בדיעבד. אנשי הבית הלבן ביקשו מאיתנו לעקוב ברגל אחר טראמפ בעודו צועד לעבר המטוס הקטרי שחנה במרחק מאות מטרים. סוכני השירות החשאי איגפו את הנשיא ורכב שטח שחור התקדם לאט מימיננו", הוא ממשיך לתאר.

העיתונאי מספר שמשהו כבר אז היה נראה לו מאוד חשוד: "התמרון נראה לי מיד דרמטי וקולנועי באופן בולט, במיוחד כיוון שלא היית בטוח מה מטרתו. לאחר שעלינו על המטוס החדש והמראנו, איש צוות הבית הלבן סיפק לעיתונאים תדפיס של פוסט מרשת Truth Social של טראמפ שכלל תמונה חשוכה של אנשי שירות ומשפחותיהם.

ברגעים שלאחר מכן ביקר הנשיא בתא העיתונות, שם המטרנו עליו שאלות על הסיבות האמיתיות לכך שלא לקח את המטוס הקטרי לאנגליה. לא היה ברור במשך חודש נוסף שטראמפ כלל לא נסע איתנו למילדנהול ושיהיה מעורב מטוס שלישי.

במהלך הטיסה הוא הכחיש כי חששות ביטחוניים היו גורם. אך כשהפתעתי ושאלתי אותו מדוע היינו חייבים לסגור את סוככי החלונות, הוא הודה באיומים המתמשכים שעימם הוא מתמודד מצד איראן.

"אבל אם אני הולך, אתם הולכים. נכון?" אמר טראמפ. "אולי מתישהו תרצו להחליף מקצוע"?