עלי חמינאי ( צילום: By Khamenei.ir, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179201861 )

איראן מתכוננת למה שנראה כהלוויה הממלכתית הגדולה ביותר בהיסטוריה. גורמים רשמיים ברפובליקה האסלאמית הודיעו כי טקסי הפרידה והקבורה של המנהיג העליון לשעבר, עלי ח'אמנהאי, יתקיימו בין ה-4 ל-9 ביולי 2026, זאת לאחר עיכוב ממושך מאז נהרג במתקפה משולבת של ארצות הברית וישראל ב-28 בפברואר השנה.

ההערכות הרשמיות של רשויות האכיפה באיראן מדברות על מספרים שקשה לתפוס: בין 18 ל-35 מיליון בני אדם צפויים להשתתף בטקסים השונים ברחבי המדינה. בטהרן לבדה, העירייה נערכת לקליטה של כ-20 מיליון איש וקרוב לשני מיליון כלי רכב שיזרמו לבירה. מעבר להמונים המקומיים, משלחות וקבוצות של מאמינים מעיראק, אפגניסטן, פקיסטן, הודו ומדינות נוספות כבר הודיעו על הגעתן כדי לחלוק כבוד אחרון למנהיג שעמד בראש המדינה במשך כמעט 37 שנים.

איראן מתכוננת לפרידה סופית מעלי חמינאי - צילום: משמרות המהפכה איראן מתכוננת לפרידה סופית מעלי חמינאי | צילום: צילום: משמרות המהפכה 10 10 0:00 / 0:57

הטקס המורכב יתפרס על פני מספר תחנות מרכזיות: 4-5 ביולי: גופתו של ח'אמנהאי תוצב במוסאלה הגדול בטהרן לטובת פרידת הציבור. 6 ביולי: תהלוכת ענק ברחובות טהרן. 7 ביולי: הטקסים יעברו לעיר קום. 9 ביולי: הקבורה הסופית תתקיים בהאימאם רזא בעיר משהד, העיר השנייה בגודלה באיראן.

למה עכשיו?

הפער הארוך של למעלה מארבעה חודשים בין מותו של ח'אמנהאי להכרזה על הלווייתו עורר גל של ספקולציות ולעג מצד מבקרי המשטר. לפי חוקי האסלאם, המת אמור להיקבר בתוך 24 שעות, אולם המלחמה הממושכת והחשש הביטחוני הכבד הובילו לדחייה.

גורמים רשמיים הודו כי החשש ממתקפה אווירית על הטקס או מאסון המוני של רמיסת קהל (כפי שקרה בהלוויית קאסם סולימאני ב-2020) חייב הכנות לוגיסטיות ואבטחתיות קיצוניות.

לא יכולים לחכות יותר - סולימאני ונאסרללה ( צילום: רשתות ערביות )

כעת, על רקע דיווחים על הסכם שלום המתרקם בין איראן לארה"ב לאחר חודשי הלחימה, נראה כי המשטר מרגיש בטוח מספיק לקיים את אירוע הענק.

בעוד ההמונים נערכים ללוויה, המסתורין סביב יורשו ובנו של המנהיג, מוג'תבה ח'אמנהאי, ממשיך להעסיק את העולם. מוג'תבה, שמונה למנהיג העליון החדש, כמעט ולא הופיע בפומבי מאז המינוי, ועדיין לא ברור אם ינהל את הטקסים באופן גלוי.

ההלוויה האדירה הזו אינה רק פרידה מהעבר עבור המשטר ונאמניו, אלא מבחן כוח ראשון וקריטי ליציבות המשטר תחת הנהגתו החדשה של הבן.