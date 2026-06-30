כיכר השבת
לא נתגעגע

הלוויית המאה: 35 מיליון איש בדרכם לטהרן להיפרד סופית מח'אמנאי 

אחרי ארבעה חודשי המתנה מורטי עצבים מאז חיסולו בפתח המלחמה, איראן חושפת את לוח הזמנים לטקס הלווייתו העצום של עלי ח'אמנהאי | עם צפי של עד 35 מיליון משתתפים וכוננות ביטחונית חסרת תקדים, הרפובליקה האסלאמית נערכת לאירוע שינעל עידן וינסה להפגין עוצמה מול העולם כולו (חדשות בעולם)

3תגובות
עלי חמינאי (צילום: By Khamenei.ir, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=179201861)

מתכוננת למה שנראה כהלוויה הממלכתית הגדולה ביותר בהיסטוריה. גורמים רשמיים ברפובליקה האסלאמית הודיעו כי טקסי הפרידה והקבורה של המנהיג העליון לשעבר, עלי ח'אמנהאי, יתקיימו בין ה-4 ל-9 ביולי 2026, זאת לאחר עיכוב ממושך מאז נהרג במתקפה משולבת של ארצות הברית וישראל ב-28 בפברואר השנה.

ההערכות הרשמיות של רשויות האכיפה באיראן מדברות על מספרים שקשה לתפוס: בין 18 ל-35 מיליון בני אדם צפויים להשתתף בטקסים השונים ברחבי המדינה. בטהרן לבדה, העירייה נערכת לקליטה של כ-20 מיליון איש וקרוב לשני מיליון כלי רכב שיזרמו לבירה.

מעבר להמונים המקומיים, משלחות וקבוצות של מאמינים מעיראק, אפגניסטן, פקיסטן, הודו ומדינות נוספות כבר הודיעו על הגעתן כדי לחלוק כבוד אחרון למנהיג שעמד בראש המדינה במשך כמעט 37 שנים.

איראן מתכוננת לפרידה סופית מעלי חמינאי
איראן מתכוננת לפרידה סופית מעלי חמינאי| צילום: צילום: משמרות המהפכה

הטקס המורכב יתפרס על פני מספר תחנות מרכזיות: 4-5 ביולי: גופתו של ח'אמנהאי תוצב במוסאלה הגדול בטהרן לטובת פרידת הציבור. 6 ביולי: תהלוכת ענק ברחובות טהרן. 7 ביולי: הטקסים יעברו לעיר קום. 9 ביולי: הקבורה הסופית תתקיים בהאימאם רזא בעיר משהד, העיר השנייה בגודלה באיראן.

למה עכשיו?

הפער הארוך של למעלה מארבעה חודשים בין מותו של ח'אמנהאי להכרזה על הלווייתו עורר גל של ספקולציות ולעג מצד מבקרי המשטר. לפי חוקי האסלאם, המת אמור להיקבר בתוך 24 שעות, אולם המלחמה הממושכת והחשש הביטחוני הכבד הובילו לדחייה.

גורמים רשמיים הודו כי החשש ממתקפה אווירית על הטקס או מאסון המוני של רמיסת קהל (כפי שקרה בהלוויית קאסם סולימאני ב-2020) חייב הכנות לוגיסטיות ואבטחתיות קיצוניות.

לא יכולים לחכות יותר - סולימאני ונאסרללה (צילום: רשתות ערביות)

כעת, על רקע דיווחים על הסכם שלום המתרקם בין איראן לארה"ב לאחר חודשי הלחימה, נראה כי המשטר מרגיש בטוח מספיק לקיים את אירוע הענק.

בעוד ההמונים נערכים ללוויה, המסתורין סביב יורשו ובנו של המנהיג, מוג'תבה ח'אמנהאי, ממשיך להעסיק את העולם. מוג'תבה, שמונה למנהיג העליון החדש, כמעט ולא הופיע בפומבי מאז המינוי, ועדיין לא ברור אם ינהל את הטקסים באופן גלוי.

ההלוויה האדירה הזו אינה רק פרידה מהעבר עבור המשטר ונאמניו, אלא מבחן כוח ראשון וקריטי ליציבות המשטר תחת הנהגתו החדשה של הבן.

איראןישראלמשמרות המהפכהעלי חמינאימשטר האייתולותחיסול עלי חמינאי
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
יאללה, להפציץ את ההלוויה
חכם
2
ממש סרטון מתאים למצגת איך לא לעבוד בגובה, עם כלי עבודה ועוד....
בטיחות בעבודה
1
יש הסעות מהארץ?
ג'ימי

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר