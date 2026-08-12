השפלה היסטורית האיראנים מתענגים על זה: ה"קייטרינג פורס 1" - הממים המובילים וסרטון הלגו החדש בעקבות הפרסום בניו יורק טיימס על מטוס הפתיון ומשאית הקייטרינג, ברשתות החברתיות ניצלו את האירוע לממים וסרטונים משעשעים | גם האיראנים תרמו את חלקם ל"יצירה" (מעניין)