השפלה היסטורית האיראנים מתענגים על זה: ה"קייטרינג פורס 1" - הממים המובילים וסרטון הלגו החדש בעקבות הפרסום בניו יורק טיימס על מטוס הפתיון ומשאית הקייטרינג, ברשתות החברתיות ניצלו את האירוע לממים וסרטונים משעשעים | גם האיראנים תרמו את חלקם ל"יצירה" (מעניין) כהכיכר השבת | 23:32 הגרסא האיראנית (רמקולים חובה)10100:00/1:48TACO (Trump always chickens out) דרמה בבית הלבן: הדוברת המיתולוגית של טראמפ מתפטרת - שבועות אחרי שחזרהכיכר השבת|23:04פוד טראק מתנת קטאר:10100:00/0:07טראמפ מסתובב ברחבי העולם באמצעי תחבורה שונים ומשונים:10100:00/0:48 איראןדונלד טראמפסאטירהממים בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il. 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:תפנית דרמטית בחקירה: עקבותיהן של האם ובתה נמחקו מראש, הצטיידו במזומן רבדניאל הרץ|21:01אדם שנלכד בידי ביזון תוקפני במיוחד ניצל בפעולת חילוץ מקורית | צפואריה רוזן|14:37בפנים אדומות: ממדאני מאשים את הצוות במבוכת הטיסה של אשתו לסוריהיוסי נכטיגל|12:50אולי גם יעניין אותך:טראמפ מפוחד, סגור בתוך מכולת קייטרינג: האיראנים בסרטון AI חדשישראל גראדווהל|12:00חיכו למחלצים - ואז חיסלו גם אותם: התקיפה האכזרית שהרגה שישה בני אדםכיכר השבת|11:48'ברחתי מאבא ואתה בא להפריע?': ילד התעמת עם תנין טורדני במיוחדדני שפיץ|11:23
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