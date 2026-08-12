 דלג לתוכן הראשי
השפלה היסטורית

האיראנים מתענגים על זה: ה"קייטרינג פורס 1" - הממים המובילים וסרטון הלגו החדש

בעקבות הפרסום בניו יורק טיימס על מטוס הפתיון ומשאית הקייטרינג, ברשתות החברתיות ניצלו את האירוע לממים וסרטונים משעשעים | גם האיראנים תרמו את חלקם ל"יצירה" (מעניין)

הגרסא האיראנית (רמקולים חובה)

TACO (Trump always chickens out)

פוד טראק מתנת קטאר:

מסתובב ברחבי העולם באמצעי תחבורה שונים ומשונים:
איראןדונלד טראמפסאטירהממים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

דרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר