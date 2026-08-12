כחודש בלבד אחרי שחזרה מחופשת הלידה שלה, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על עזיבתה של דוברתו האישית קרוליין לאוויט.

נשיא ארצות הברית דונלד ג'יי טראמפ הודיע הערב בהודעה ברשת החברתית שלו כי "דוברת הבית הלבן הנפלאה שלנו, ואחת העוזרות המהימנות ביותר עליי, קרוליין ליביט, תעזוב את תפקידה בסוף החודש כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם ילדיה הצעירים והיפים ועם משפחתה, החלטה שאני מבין ומכבד לחלוטין!".

הנשיא המשיך וציין כי "קרוליין תהיה כעת אחת מהיועצות החיצוניות הבכירות שלי, וקול משפיע בתוך המפלגה הרפובליקנית, בעודנו פועלים לאתגר את ההיסטוריה ולנצח באופן מכריע בבחירות האמצע".

בהמשך דבריו הוסיף טראמפ כי "קרוליין הייתה מנהיגה אמיתית בבית הלבן, ועשתה עבודה פנומנלית בלחימה למען צדק, חירות וחופש, מאז 2018, כולל קמפיין הבחירות מחדש ההיסטורי שלנו של 2024".

את הודעתו סיים הנשיא במילים "קרוליין הייתה אחת מדוברות הבית הלבן הטובות ביותר בהיסטוריה של המשרד. תודה לך, קרוליין, על עבודה שנעשתה היטב!".

מדובר כאמור במהלך דרמטי במיוחד שמגיע חודשים ספורים לפני בחירות האמצע, כאשר אחת היועצות הקרובות ביותר לדונלד טראמפ מסיימת את תפקידה - למרות שחזרה אליו רק לפני חודש.

לוויט כתבה:

"לכהן כמזכירת העיתונות של הבית הלבן במהלך השנה וחצי האחרונות היה הכבוד וההרפתקה של חיי. אני אסירת תודה עמוקות לנשיא טראמפ על כך שהעניק לי כל כך הרבה הזדמנויות יוצאות דופן, כמו עבודה באגף המערבי ובלימוד שעות רבות במשרד הסגלגל, טיסות מסביב לעולם ופגישות עם מנהיגים זרים, ונסיעות ברחבי ארצנו היפה ופגישות עם אמריקאים מכל שכבות החיים.

מעל הכול, אני מודה לנשיא על כך שהפקיד בידי את הזכות המיוחדת לדבר בשמו בדוכן העיתונות של הבית הלבן. דיברתי בגאווה רבה על ההישגים ההיסטוריים הרבים של ממשל זה, והתענגתי על החזקת התקשורת הליברלית באחריות והבטחת כך שהעם האמריקאי ישמע את האמת על הצלחותיו של הנשיא טראמפ.

להיות אמא ולקבל תינוקת חדשה תוך כדי עבודה באחת המשרות המאתגרות ביותר בעולם הייתה העונה הכי מתגמלת אך מאתגרת בחיי, לומר זאת בעדינות.

האמת היא שמאז חזרתי לבית הלבן לאחר לידת בתי, הרגשתי בלבי שאני לא יכולה להיות האמא הכי טובה ששני ילדי הקטנים שלי ראויים לה, תוך השקעה של הזמן, האנרגיה והתשומת לב המתמדת הנדרשים ממזכיר העיתונות של הבית הלבן - וזו הסיבה שבגללה קיבלתי בסופו של דבר את ההחלטה המרה-מתוקה לעזוב את הבית הלבן ולצאת לפרק חדש בחיי.

הנשיא טראמפ ביקש ממני להמשיך לכהן כיועצת בכירה שלו מבחוץ, ואשאר תמיד דוברת נלהבת של MAGA ומפלגת הרפובליקנים.

ארצנו מתמודדת עם איום קיומי ממפלגת הדמוקרטים הקיצונית יותר ויותר שמבקשת להרוס כל מה שגדול באמריקה, ואני מאמינה שחלה על כולנו, המבקשים את טובת המדינה הזו, חובה להילחם חזרה נגד האיום הזה. המאבק שלי נכנס לשלב חדש, אבל הוא רחוק מלהסתיים.

תודה שוב לנשיא, לגברת הראשונה ולכל משפחת טראמפ על החסד והנדיבות שלכם לאורך השנים. תודה למנהלת הצוות המדהימה שלנו סוזי ויילס על ההעצמה שלי מיום ששכרה אותי בקמפיין, ולשרים של הנשיא, לצוות שלי, לעמיתים ולחברים בבית הלבן שעובדים כל כך קשה בשם אומתנו. זו הייתה זכות לכהן לצד כל כך הרבה אנשים מוכשרים ומרשימים, ואני מצפה לעודד אותם בשנתיים וחצי הקרובות.

ובוודאי, תודה במיוחד לבעלי האוהב ותומך ולמשפחתי על הקורבנות שהם נשאו למעני כדי שאוכל לכהן בתפקיד הזה. ♥️🇺🇸"