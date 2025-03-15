מפלגת 'הלא חשובים' ירדת לשטח! | למה יאיר לפיד מתווכח על שמונה מזוזות? | סמוטריץ' שולח את גפני לאופוזיציה ופותח 'כולל' עם גולדקנופף | המהומות בבני ברק יצאו משליטה והשר בן גביר עבר לספינה | וגם: האם איזנקוט צם שובבים? | 'החדשות הלא באמת חשובות' (אולפן כיכר)
קשה לעיכול: זו הסיבה לשינוי הדרמטי בתפריט האוכל השבת בישיבה | ישיבה לילדים בגילאי 10? בקריית ספר מסתבר שהכל אפשרי | הבטיח וקיים: שר השיכון והבינוי מתפטר מהממשלה | עצוב וכואב: ארבע ישיבות כשלו ברישום והודיעו - הישיבה נסגרת | צפו צפו (מעייריב)
"אין לי כוחות יותר לכתוב מתווים נוספים ולנאום נאומים מפוהקים. חידלו לריב בכנסת ובואו לריב בבית הנשיא, השליכו כאן את הגז מדמיע ואת רימוני ההלם. שבו עד שייצא עשן לבן..." // ח. רציני חוזר בסערה ומביא עמו את מתווה הנשיא הצרוד המפורט והמעודכן, חם וטרי מהמשכן... (סאטירה)
שר הדתות העביר גם תקציב אסטרונומי לחיבור כל תשתית החשמל במדינה לקו גנרטור מהדרין, והחלפת סדרת פקקי מיץ הענבים לפקק שבת... // ח' רציני (חוזר) וקורץ על השתלטות מדאיגה של החרדים, ועל חוקים שקצת מתחדדים... (סאטירה)
צ'ארלס גיהץ את הכתר, הדביק את היהלומים ותדלק את המטוס של הממלכה. "שהחיינו" בשם ומלכות לכל הדֵייעֶע'ס. כמה ייחל ליום בו הוא יתחיל לא לעשות את מה שאמא שלו לא עשתה ב-96 שנותיה המייגעות // ח' רציני קורץ על מלוכה שצריך לשקול, ובדיחה של פרוטוקול... (סאטירה)
במידה והילד מתעקש לא לבכות, אין זו סיבה להיכנס ללחץ! יש לצבוט את הילד קלוֹת בלחי וללחוש 'אל תבכה מתוקי אמא הולכת ועוד מעט היא חוזרת לקחת אותך'... // ח' רציני קורץ על תחילת שנה והסתגלות, ועל כללי זהב במחירי עלות... (סאטירה)
"אויששש כפרת עוונות", נאנחה אמא שעה שהמיניוואן דומם מנוע בקצה השביל שהוביל לבית עם קיר שאת התמונות מהאתר אפילו לא הזכיר. "שכחנו את המזוודה הירוקה... ח' רציני קורץ על החלפת אוויר ואווירה, צימר, בריכה ודירה... (סאטירה)
'חחחח עכשיו הצחקתי אותי באמת!!! בתשעת הימים! למה אתה בטוח שמישהו צוחק מהטורים שלך??? גורנישט. לא מצחיק ולא בטיח. אתה יכול לכתוב ברוגע ללא צל של חשש או פקפוק הלכתי'... // ח' רציני מִתרצן ומהרהר על שמחה, הלכה, טורים ויצרים! (חרדים)
אפילו הקטנים יודעים לשנן שלא מחצינים התלהבות משליח פיצה וטוסטים, ולא מתרגשים ייתר על המידה מבלינצעס גבינה מטוגן. כי זה תישע'ס היומים וזו ההלכה! נקודה // ח' רציני מהרהר על תחושה הרגשה וגישה, באלו הימים תשעה... (סאטירה)
כל כך מוצלח היה הביקור שכמעט ולא היו צריכים להפעיל את תוכנית המילוט שהוכנה מבעוד מועד ולהחליף את הנשיא בכפיל צלול. טוב, חוץ מבפגישה עם ראש הממשלה... // ח' רציני קורץ על נשיא מנומנם, שלא בא לחינם! (סאטירה)
לא לקרוא את חשבון החשמל! הדבר גורם לזיעה ומצריך הדלקה של המזגן, מה שעלול להקפיץ את מחיר החשמל בחשבון הבא ויחייב שוב הדלקת מיזוג. וחוזר חלילה... // ח' רציני עם עצות וגלולות לעליות מחירים תלולות! (בקריצה)
ראשי הממשלה, שריה ויועציה יעבירו תקציב מיוחד לחברה הערבית השווה לתקציב שיועבר לחברה הלא ערבית, וימציאו בתוך 14 יום פתרונות מה ניתן לעשות בכסף... // ח' רציני עם הצצה בלעדית לעוד מסמך הבנות שהתקבל כרע"מ ביום בהיר... (בקריצה)
איך למען השם מספרים לו שהיו בחירות והוא כבר אינו חבר כנסת? שלקחו לו את הרכב והנפיקו לו רב קו עם תמונה יפה? איך מנחיתים על בן אנוש שהיו פריימריז ולא שיתפו אותו!!... // ח' רציני קורץ על משבר מתגלגל ועל איש שאמור להתרגל... (סאטירה)