ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, נאלץ לעמוד בפני מבוכה פומבית ולהודות ב"קצר בתקשורת" בתוך בלשכתו, בעקבות הסירוב הנחרץ והפומבי של משטרת ניו יורק לאבטח את רעייתו, רמה דואג'י, בביקורה המתוכנן בסוריה ובמישור לבנון.

הצעד של ממדאני מגיע בעקבות ההבהרה הדרמטית של המשטרה, שהבהירה כי שום שוטר לא יתלווה לנסיעה הפרטית, ובכך סתרה לחלוטין את הודעת העירייה המקורית שטענה כי האבטחה תוענק לבקשת המשטרה.

לפי הדיווח בניו יורק פוסט, המבוכה הגדולה התעצמה לאחר שדוברת בלשכת ראש העיר עוד הספיקה להצהיר יום קודם לכן כי האבטחה הצמודה תינתן לרעיית ראש העיר "על פי המלצה חמה של ה-NYPD". אלא שבצעד יוצא דופן שלל דובר המשטרה את הדברים מכל וכל, והבהיר באופן פומבי וחד-משמעי כי המשטרה אינה משגרת שוטרים למדינות הנמצאות תחת אזהרת מסע בדרגה 4 של משרד החוץ האמריקני עבור נסיעות שאינן חקירתיות.

בעקבות המכה הציבורית והעימות החזיתי שנפתח מול צמרת המשטרה, נאלץ ממדאני להתקפל ולהבהיר כי רעייתו אכן תצא לנסיעה בחודש הבא כשהיא ללא כל ליווי או אבטחה משטרתית.

התקפלותו של ראש העיר והניסיון לגלגל את האשמה על עוזריו הבלתי מיומנים מדגישים את המתיחות הגואה והיומיומית בין הדרג המדיני בעירייה לבין צמרת המשטרה. גורמים במערכת אכיפת החוק ציינו כי אנשי הלשכה כלל לא טרחו להרים טלפון ולהתייעץ עם מפכ"לית המשטרה, ג'סיקה טיש, בטרם מיהרו להוציא הודעה לתקשורת. גורמי מקצוע ובכירים לשעבר במערכת השיטור ציינו כי מדובר בהתנהלות חובבנית, שכן אבטחה במדינות המסווגות ברמת סיכון גבווה כרוכה במורכבות ביורוקרטית ובתקציבי עתק מול הממשל הפדרלי.

האירוע הנוכחי מהווה פרק נוסף בסדרת חיכוכים פומביים בין ממדאני הסוציאליסט, הידוע בעמדותיו הביקורתיות כלפי ישראל, לבין המפכ"לית טיש, דמות פרו-ישראלית מוערכת. מאז כניסתו של ממדאני לתפקיד נרשמו מספר עימותים סביב מדיניות השיטור והביטחון האישי בעיר, וההבהרה המשטרתית הנחרצת סביב נסיעת רעייתו נתפסת בניו יורק כהפגנת כוח נוספת של המשטרה מול בלשכת ראש העיר.