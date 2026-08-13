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"בקרוב מאד"

"אתם תקבלו מכוניות מעופפות": הרמז החדש של מאסק מסעיר את עולם הרכב

אילון מאסק מחייה את החלום על מכוניות מעופפות. האם טסלה רודסטר תכלול יכולת ריחוף?

1תגובות
מימין אילון מאסק, משמאל מכונית חשמלית, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

אילון מאסק הצית מחדש את השיח סביב מכוניות מעופפות, לאחר שכתב ב-X בתגובה לגולש שהתלונן כי העולם הבטיח לו מכוניות מעופפות אך קיבל במקום זאת "אינטליגנציות על לכולם": "אתם תקבלו מכוניות מעופפות."

מאסק לא ציין במפורש את טסלה או את הרודסטר, אך הדברים העלו מחדש את האפשרות שהמכונית הספורטיבית החשמלית, שמתעכבת מאז הוצגה ב-2017, תכלול יכולת ריחוף או טיסה מוגבלת.

בעבר מאסק רמז כי הרודסטר עשויה לקבל חבילת ביצועים מיוחדת של SpaceX, הכוללת כ-10 מנועי דחף מבוססי גז דחוס. המערכת נועדה לשפר תאוצה, בלימה ופניות, אך מאסק הציע בעבר שהיא עשויה לאפשר למכונית גם "לרחף או לדלג מעל הקרקע".

המעצב הראשי של טסלה, פרנץ פון הולצהאוזן, אמר לאחרונה כי הרודסטר מגיעה "בקרוב מאוד", אך לא מסר תאריך. לפי החברה, ייצור סדרתי עשוי להתחיל רק ב-2027 או 2028.

למרות ההתבטאות החדשה, טסלה עדיין לא אישרה רשמית שהרודסטר תהיה מכונית מעופפת, ולכן לא ברור אם מדובר בטיסה ממשית, ריחוף קצר או יכולת אחרת.
טכנולוגיהאילון מאסקעתידמכוניותרשת X

1 תגובות

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1
קודם שיכסה את העלויות על הטסלה , מנניה בצניחה
אא

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