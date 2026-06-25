תוכניות אדריכליות של מתחם בונקרים תת-קרקעי סודי, שנבנה עבור מנהיג איראן לשעבר עלי ח'אמנאי, נחשפו לראשונה ומאמתות את קיומו של מערך ביצור מורכב בלב טהראן.

המסמכים, שאת מקורם אימת גורם ביטחוני, מראים כי משמרות המהפכה שקדו במשך כעשור על הקמת המתחם המכונה "חביב אבראהימי" הסמוך למעונו הרשמי של המנהיג.

החשיפה הנוכחית עומדת בסתירה מוחלטת להצהרות פומביות של בכירים איראנים בעבר, ובהם שר הפנים לשעבר מוסטפא פור-מוחמדי ושר התיירות לשעבר עזתאללה זרע'אמי, אשר טענו כי לח'אמנאי לא היה מקלט תת-קרקעי וכי הוא אף התנגד להקמתו של מבנה מעין זה עבורו.

על פי התוכניות, המתחם הוקם בין שנת 2009 לשלהי העשור הקודם במימון זרוע הבינוי של משמרות המהפכה, "חאתם אל-אנביה", ובפיקוח אגף ההנדסה של הארגון. ח'אמנאי עצמו מצא את מותו ב-28 בפברואר 2026, בתקיפה ישראלית ממוקדת על מעונו במהלך פגישה של מועצת ההגנה האיראנית, שבוצעה בעזרת פריצה למצלמות תנועה ורשתות תקשורת מקומיות.

הבונקר התת-קרקעי עצמו היווה יעד לתקיפה ישראלית נוספת בחודש מרץ 2026, אך בחינת צילומי לוויין של האתר לא הציגה ראיות ברורות המעידות על השמדת התשתיות התת-קרקעיות, מה שעשוי להעיד על עמידותו.

המתחם הוסווה תחת חזות של מרכז ספורט, כאשר מתחתיו נחפרו חניון בן שלוש קומות, מטווחים ושני מקלטים בעומק של 35 מטרים.

המפרט האדריכלי מציג מנהרת חילוץ באורך 27 מטרים המחברת את הבונקר למספר נתיבי מילוט ברחובות הסמוכים, וכן מנהרה נוספת המובילה לחניון באזור כיכר אנקלאב. אחד המקלטים שנבנו בעומק הקרקע כולל חדר מיוחד המוגן מפני הדף ופיצוצים, אשר ייעודו המקורי היה להעניק לח'אמנאי הגנה מלאה מפני מתקפות טילים.

את פרויקט הבנייה הרגיש ניהל תא"ל עלי מסג'דיאן, והביצוע הופקד בידי המכון של חסן אכברי, מאבטחו הקרוב של המנהיג העליון. אכברי נהרג באפריל 2016 במהלך מה שהוגדר רשמית כתאונת נשק, אולם גורמי ביטחון מסרו לרשת החדשות כי מותו נגרם למעשה כתוצאה ממאבקי כוח פנימיים בלשכת המנהיג.