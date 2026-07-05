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ומפליא להכות

מרד מכונות או פרסומת מבריקה? סרטון הרובוט התוקף משגע את הרשת

האם העתיד שחששנו ממנו כבר כאן? סרטון ויראלי חדש מציג רובוט דמוי-אדם שנראה כמי ש"השיב מלחמה" למפעיליו (חדשות בעולם)

הרובוט מפליא להכות (צילום: מסך)

בימים האחרונים הרשת עסוקה סביב תיעוד ממצלמות אבטחה משרדיות, בו נראים מספר אנשים כשהם נאבקים בניסיון לרסן רובוט דמוי-אדם. הרובוט פשוט עבר ל"מצב תקיפה" מלא והפגין כישורי אומנויות לחימה ברמה גבוהה.

למרות המסגור הסנסציוני של "מרד מכונות" שנועד לייצר הקלקות גבוהות (CTR), המומחים מרגיעים. מבחינה עובדתית, סרטונים מסוג זה הם לרוב תוצר מובהק של הנדסת ויראליות ברשת.

הרובוט מאבד שליטה
הרובוט מאבד שליטה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

חברות מובילות כמו Agibot ,Boston Dynamics או Unitree מבצעות ניסויים מבוקרים שנועדו לבחון את עמידות הרובוטים בתנאי לחץ. מה שנראה לעין הבלתי מיומנת כקטטה אלימה בין אדם למכונה, הוא כמעט תמיד תהליך פיתוח ובדיקה שגרתי, גם אם מצטלם נהדר והוא נועד להבטיח שהרובוטים של המחר יהיו חזקים ויציבים יותר.

דו קרב ללא ראש
דו קרב ללא ראש| צילום: צילום: רשתות חברתיות

אז האם אנחנו בדרך ל"שליח קטלני"? כנראה שלא בקרוב, אבל התיעוד הזה ללא ספק מוכיח שהרובוטים כבר מזמן הפסיקו להיות רק צעצועים על גלגלים.

אלימותמכותרובוטפרסומתרובוטים
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