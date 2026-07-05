הדרמה המדממת החלה ביום חמישי האחרון, כאשר ניקולס פ. גוסלין, טייס בחברת התעופה האינדונזית PT AMA, הנחית את מטוסו במנחת איפדהייק שבכפר באלינגאמה, באזור הררי ומבודד של חבל פפואה.
שניות ספורות לאחר הנחיתה, כוחות הבדלנים של "צבא שחרור מערב פפואה" הסתערו על כלי הטיס כשהם חמושים ברובים ובגרזנים.
המורדים ירו למוות בגוסלין והעלו את המטוס באש. על הסיפון היו שבעה נוסעים נוספים, כולם אזרחים ילידי פפואה (כולל שלוש נשים), שבאופן מפתיע נותרו ללא פגע ושוחררו על ידי התוקפים.
מיד לאחר מכן, הניפו המורדים את דגל "כוכב השחר" סמל לעצמאות פפואה ופרסמו סרטון בו הם לוקחים אחריות על הרצח.
דובר המורדים, סבי סמבום, טען כי המטוס הפר איסור טיסה באזורי המבצעים שלהם וטען כי מטוסים אזרחיים משמשים להעברת ציוד צבאי, טענה שהצבא האינדונזי הכחיש בתוקף.
ביום שישי, במבצע בזק של כוח משימה מיוחד שכלל 10 לוחמים, הצליחו כוחות הביטחון לאבטח את המנחת המבודד ולחלץ את גופתו של גוסלין. שרידיו מועברים כעת לשגרירות ארה"ב.
מקרה זה מצטרף לשורת תקיפות אלימות נגד טייסים זרים באזור, כחלק מסכסוך שנמשך עשרות שנים בחבל פפואה, שהועבר לשליטת אינדונזיה בשנת 1969 תחת הצבעה של האו"ם שנחשבת בעיני רבים לתרמית.
המורדים הזהירו כי ימשיכו לתקוף כל כלי טיס אזרחי שלדעתם מסייע לפעילות הצבאית באזור.
0 תגובות