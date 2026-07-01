המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל והחשוד ברצח ( צילום: לפי סעיף 27א, דוברות המשטרה )

פרטים חדשים ומטרידים מתבררים הערב (רביעי) על החשוד ברצח המזעזע של המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצ"ל שנרצח הבוקר בביתו בנתניה. על פי דיווח ב'מאקוק, החשוד נהג להגיע לאחרונה לכולל שלו של הרב ולצעוק לעברו: "הרב אתה המשיח, אתה המשיח. תתגלה, תתגלה, תתגלה כבר".

מקורבי הרב שסיפרו על התנהגותו התמוהה של החשוד ציינו כי בכולל היו מי שניסו להרגיע אותו, אולם הוא המשיך בצעקותיו. "מדובר באדם תמהוני שאף אחד לא התייחס אליו ברצינות", מסר אחד ממקורבי הרב למאקו. "גם החשוד ברצח קיבל עזרה מהרב ולצערי הוא גמל לו על כך ברצח". הופנה לבדיקה פסיכיאטרית בתוך כך דווח בערוץ I24NEWS כי החשוד ברצח הופנה לבדיקה פסיכיאטרית דחופה. מעצרו של החשוד הוארך היום בבית משפט השלום בפתח תקווה, וצו איסור פרסום קיים על פרטי החקירה לימים הקרובים. צפו; ראש הישיבה הגיע הישר מנתב"ג לסידור קידושין לנכדתו עם החתן מג'רבא חיים רוזנבוים | 19:36 אלפים בהלווייתו של רבי עמוס גואטה זצ"ל | בית המשפט האריך את מעצר החשוד ברצח המזעזע קובי רוזן | 17:14 מפקד תחנת נתניה נצ"מ קובי אבוטבול שיחזר את רגעי הדרמה: "אנחנו מקבלים ממש לפנות בוקר, סביב השעה שש, קריאה אודות מקרה אלימות במתחם של רבי עמוס זכר צדיק לברכה. אנחנו מגיעים לזירה, מתחם של הרב, שהוא איש של חסד, שטיפל שנים ארוכות באנשים נזקקים. למעשה מתרחש אירוע מזעזע של רצח".

יו"ר זק"א ת"א בנתניה משה ברבר עם צוות המכון לרפואה משפטית בבית החולים לניאדו ( צילום: דוברות זק"א ת"א )

הרצח המחריד אירע הבוקר סמוך לשעה 05:40, כאשר החשוד, תושב נתניה בשנות ה-30 לחייו, הגיע לביתו של הרב, דקר אותו למוות ונמלט מהזירה. לאחר מצוד שנמשך כשעתיים, המשטרה הצליחה לאתר ולעצור את החשוד במרכז העיר נתניה.

הרב גואטה זצ"ל, שהיה ידוע כאיש חסד שטיפל שנים ארוכות באנשים נזקקים, פונה לבית החולים לניאדו במצב אנוש עם פציעות חודרות קשות. למרבה הצער, הרופאים נאלצו לקבוע את מותו. אלפים ליוו אותו היום למנוחת עולמים בהלוויה שנערכה בשעות אחר הצהרים בעיר נתניה.

החשוד ברצח הרב עמוס גואטה זצ"ל ( צילום: דוברות המשטרה )

מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, קיים הערכת מצב בזירת האירוע והטיל את החקירה על יל"פ שרון. מפקד המחוז הביע זעזוע עמוק מהמקרה ושלח תנחומים למשפחתו ולתלמידיו הרבים של הרב.

הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף, מסר: "בלב קרוע ומורתח ובצער עמוק, קיבלתי את הבשורה הקשה והמכאיבה על הסתלקותו לבית עולמו של האי גברא רבה, חסידא ופרישא, המקובל הצדיק רבי עמוס גואטה זצוק"ל. רבי עמוס זצוק"ל היה משרידי אנשי המעלה, עובד ה' במסירות ובתמימות".