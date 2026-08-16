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מערערים לעליון

גבעת הישיבה סוערת: ראש הישיבה המנצח הגיע לתפילת מנחה | ה'מחבלים': "ייתכן שנצטרך לעזוב" 

גבעת הישיבה סוערת לאחר פסק הדין של שופטת המחוזי שהורה לקיים את פסק הבוררות של השופט חשין בניגוד לעתירת הצד של ראש הישיבה הגאון ר' שמואל מרקוביץ' | נשיא הישיבה מצד ה'שונאים', הגר"א כהנמן הגיע לתפילת מנחה בגבעת הישיבה כשעשרות בחורים מקיפים אותו (עולם הישיבות) 

5תגובות
הרב כהנמן בגבעת הישיבה
הרב כהנמן בגבעת הישיבה| צילום: צילום: קובי ישראל, כיכר השבת

גבעת הישיבה סוערת לאחר פסק הדין של שופטת המחוזי שהורתה לקיים את פסק הבוררות של השופט חשין בניגוד לעתירת הצד של ראש הישיבה הרב שמואל מרקוביץ'.

למרות הכוונה לערער על הפסק לעליון, בצד ה"מחבלים" מבינים כי הסיכויים אינם גבוהים, וכי ייתכן שיצטרכו לעזוב את הגבעה במוקדם או במאוחר.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, את תפילות הימים הנוראים יוכלו ה'מחבלים' לקיים בגבעת הישיבה לאחר שהשופטת החליטה לתת להם ארכה נוספת לשם כך.

בתוך כך, נשיא הישיבה מצד ה'שונאים', הגר"א כהנמן הגיע לתפילת מנחה בגבעת הישיבה כשעשרות בחורים מקיפים אותו.

מוקדם יותר דווח כי הרב מרקוביץ' צפוי למסור שיחה בה יתייחס להתפתחויות, אולם ל'כיכר השבת' נודע כי השיחה נדחתה למחר בערב.

במקום זאת, מסר ראש הישיבה הרב מרקוביץ' שיעור לבחורי שיעור ג'.

בצד ״המחבלים״ אומרים כי האפשרות לעזוב את גבעת הישיבה בעקבות פסק הדין היא כעת אפשרות ריאלית שנשקלת ברצינות. כאמור במקביל, בכוונתם לערער על ההחלטה, בין היתר בעקבות פרק הזמן שניתן להם לפינוי - 45 ימים בלבד.

צפו בתיעודים.

הרב שמואל מרקוביץ'ישיבת פוניבז'

5 תגובות

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4
חילול ה' - פרק 1267.
אברהם
3
כפופים לבגץ או לתורת ישראל ??? שואל בשביל חבר
יון
דינא דמלכותא דינא, אין סתירה
ההוא גברא
2
ואין אפשרות לשלום בית בין ההוא תרי גיסי, אלול עכשיו...
מישהו

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