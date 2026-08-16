גבעת הישיבה סוערת לאחר פסק הדין של שופטת המחוזי שהורתה לקיים את פסק הבוררות של השופט חשין בניגוד לעתירת הצד של ראש הישיבה הרב שמואל מרקוביץ'.

למרות הכוונה לערער על הפסק לעליון, בצד ה"מחבלים" מבינים כי הסיכויים אינם גבוהים, וכי ייתכן שיצטרכו לעזוב את הגבעה במוקדם או במאוחר.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, את תפילות הימים הנוראים יוכלו ה'מחבלים' לקיים בגבעת הישיבה לאחר שהשופטת החליטה לתת להם ארכה נוספת לשם כך.

בתוך כך, נשיא הישיבה מצד ה'שונאים', הגר"א כהנמן הגיע לתפילת מנחה בגבעת הישיבה כשעשרות בחורים מקיפים אותו.

מוקדם יותר דווח כי הרב מרקוביץ' צפוי למסור שיחה בה יתייחס להתפתחויות, אולם ל'כיכר השבת' נודע כי השיחה נדחתה למחר בערב.

במקום זאת, מסר ראש הישיבה הרב מרקוביץ' שיעור לבחורי שיעור ג'.

בצד ״המחבלים״ אומרים כי האפשרות לעזוב את גבעת הישיבה בעקבות פסק הדין היא כעת אפשרות ריאלית שנשקלת ברצינות. כאמור במקביל, בכוונתם לערער על ההחלטה, בין היתר בעקבות פרק הזמן שניתן להם לפינוי - 45 ימים בלבד.

צפו בתיעודים.