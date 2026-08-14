 דלג לתוכן הראשי
זכר צדיק לברכה

אחדות בחסידות; כך ציינו האחים האדמו"רים את היארצייט הראשון של אביהם זצ"ל

חסידי קרעטשניף סיגעט התכנסו אמש לסעודת הילולא במלאות שנה לפטירת האדמו"ר זצ"ל • בראש השולחן הסבו בניו, האחים האדמו"רים, בהיכל הטישים של פינסק קרלין • בתום הטיש: המונים עלו לציונו בהר הזיתים • שוקי לרר מגיש גלריה (חסידים)

2תגובות
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)

במלאות שנה להסתלקותו בסערה השמימה של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, התכנסו אמש (חמישי) המוני החסידים לסעודת הילולא מרכזית וראשונה, לזכרו הטהור של הרבי זצ"ל.

את השולחן הטהור ערכו במשותף בניו, האדמו"רים מקרעטשניף סיגעט ארה"ק, ארה"ב וכפר עטה, בהיכל הטישים של חסידות פינסק קרלין.

במהלך הסעודה נשאו האחים האדמו"רים דברים, בהם העלו בקודש את זכרו הטהור, פועלו ומורשתו של אביהם הגדול זצ"ל, לקראת שבת קודש בה יחול יום היארצייט הראשון.

עם סיום השולחן הטהור, יצאו המוני החסידים בראשות האדמו"ר מארה"ק לפקוד את הציון הקדוש באוהל אדמו"רי בית קרעטשניף במרומי הר הזיתים בירושלים, להעתיר בתפילה ובתחנונים לישועת הכלל והפרט.

נציין כי האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ארה"ב יפקוד את הציון הקדוש במוצאי שב"ק, והאדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה יפקוד את הציון הקדוש במעמד רווי הוד ביום ראשון עם כמה בחורים מבוגרים, שם יפעל עבורם ישועות גדולות בס"ד.

חלק מהאחים המשיכו לאחר הסעודה לביקור במעון קודשו של אחיהם האדמו"ר מכפר עטה, שם הרחיבו בשיחת קודש עד השעות הקטנות של הלילה.

הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)
הילולא קדישא בקרעטשניף סיגעט (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (73%)

לא (27%)

טיש הילולאהאדמו"ר מקרעטשניף סיגעט

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מוזר
יהודי
אתה מוזר
נחום גוטמן

עוד בחסידים ואנ"ש

לקראת השיירות חזרה

|

 דִּרְשׁוּ ה' בְּהִמָּצְאוֹ

|

צפו בגלריה

||
2

שלא עשנו גוי

||
9

תיעוד ענק

||
3

במעמד האדמו"רים

||
1

הסגולה למוצאי שבת

||
1

סיפור חסידי למוצ"ש

||
1

ספין "הספרים הנסתרים"

||
7

שני פתקים הכריעו

||
1

"להפסיק מסע ההכפשות"

||
17

מתוך שלהבת אש קודש

||
3

החלטה תקדימית

|

עם אישי ציבור ובכירי התעשייה

||
13

על פי רבי נחמן

||
3

ההגרלה היום 

||
6

רִנָּה וִישׁוּעָה בְּאָהֳלֵי צַדִּיקִים

||
1

רגעים מרגשים

||
2

למען המתנזרים מתקציבים

||
2
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר