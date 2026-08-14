במלאות שנה להסתלקותו בסערה השמימה של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, התכנסו אמש (חמישי) המוני החסידים לסעודת הילולא מרכזית וראשונה, לזכרו הטהור של הרבי זצ"ל.

את השולחן הטהור ערכו במשותף בניו, האדמו"רים מקרעטשניף סיגעט ארה"ק, ארה"ב וכפר עטה, בהיכל הטישים של חסידות פינסק קרלין.

במהלך הסעודה נשאו האחים האדמו"רים דברים, בהם העלו בקודש את זכרו הטהור, פועלו ומורשתו של אביהם הגדול זצ"ל, לקראת שבת קודש בה יחול יום היארצייט הראשון.

עם סיום השולחן הטהור, יצאו המוני החסידים בראשות האדמו"ר מארה"ק לפקוד את הציון הקדוש באוהל אדמו"רי בית קרעטשניף במרומי הר הזיתים בירושלים, להעתיר בתפילה ובתחנונים לישועת הכלל והפרט.

נציין כי האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט ארה"ב יפקוד את הציון הקדוש במוצאי שב"ק, והאדמו"ר מקרעטשניף כפר עטה יפקוד את הציון הקדוש במעמד רווי הוד ביום ראשון עם כמה בחורים מבוגרים, שם יפעל עבורם ישועות גדולות בס"ד.

חלק מהאחים המשיכו לאחר הסעודה לביקור במעון קודשו של אחיהם האדמו"ר מכפר עטה, שם הרחיבו בשיחת קודש עד השעות הקטנות של הלילה.