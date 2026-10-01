רחוב רמח"ל נסגר לתנועה | כך חגגו החסידים את שמחת החג בצל האדמו"ר
האדמו"ר מביאלה בני ברק ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל שמחת בית השואבה, בשילוב הילולת ראש השולשלת ה"יהודי הקדוש" מפשיסחה זי"ע | הטיש המיוחד נערך בסוכה הגדולה שהוקמה ברוב פאר והדר על פני רחוב רמח"ל, בסמוך לבית מדרשו בבני ברק, שנסגר בשעה זו לתנועת כלי רכב עבור המעמד הקדוש והנעלה | בסיום הטיש עברו החסידים לברכת החג (חסידים)
המוני תושבי קריית אתא לצד רבים מחסידי מאקאווא חגגו השבוע בהכנסת ספר תורה לבית מדרשו של הגה"צ גאב"ד מאקאווא | בראש הרבנים שהשתתפו נצפה חתנו, הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח מבעלזא, לצד רבנים נוספים ממרחבי הצפון | לאחר הכנסת הספר לתיבת ארון הקודש, הסבו הקהל לסעודת מצווה בסוכה הגדולה אשר במרכז החסידות בעיר (חסידים)
אלפי תושבי ירושלים והמוני אורחים מכל הארץ ואף רבים מחו"ל, נהרו אמש אל הסוכה הגדולה בחצה"ק באיאן, למעמד 'שמחת בית השואבה', שערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן | במשך שעות ארוכות התעלו האלפים לקול שירתו של המשפיע כשהוא משלב תוך כדי פנינים יקרים מהחג | לקראת סיום המעמד פצח המשפיע בריקוד עם לפידי אש | א. אייזנבאך מגיש גלריה (חסידים)
"לא ניתנו מועדים לישראל אלא כדי שיעסקו בהם בדברי תורה" – לשעות של קורת רוח זכו מאות המשתתפים במעמד ריתחא דאורייתא בבית המדרש הגדול סקווירא בירושלים • בראשות הגאונים הגדולים: האדמו״ר מדז׳יקוב, הרה״ג רבי יצחק דוד אלתר בנו של האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זי"ע, והרה״ג רבי משה פרידמן מרבני ויז'ניץ (חסידים)
זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, ערך השבוע שמחת בית השואבה מרוממת, בשילוב סעודת הילולת הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א, שהתקיימה בסוכה הגדולה של חסידות ביאלה בירושלים | אלפים ועל צבאם אדמו"רים ורבנים מכל גווני הקשת בציבור החרדי נהרו להשתתף במעמד הגדול, להתרומם בצילו הגדול של הצדיק (חסידים)
יממה לאחר הנס המטלטל בשמי דובאי, הגיע אחד מארבעת המצילים לבית המדרש של חסידות נדבורנה בבני ברק, בירך בהתרגשות ברכת "הגומל" | האדמו"ר פצח בשירה אדירה, ובהמשך, הסבו החסידים למסיבת לחיים עם הניצול בסוכת החסידות (חסידים)
רבים מהמבקרים בבניין 770 במרכז חב"ד בקראון הייטס נחשפים לאוצר מדהים של פריטים וכתבי יד עתיקים ששרדו את השואה, אך אינם יודעים איזה מבצע חובק עולם ומרתק התנהל על כל פריט קודש שם | מהחלטתו הדרמטית של האדמו"ר הרש"ב להסתיר את 12,000 הספרים הנדירים במוסקבה כדי להצילם מהתופת הנאצית, דרך המאבק הדיפלומטי מול שלושת נשיאי רוסיה וגיוס מאה סנאטורים אמריקנים ועד למשפטים הסוערים וסרבנותו של פוטין | סיפורו המרתק והבלתי נתפס של אוצר חב"ד (מגזין, חסידים)
תיעוד מרומם מהאדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה בעבודת הנענועים מתוך התעוררות עצומה, כשבמהלכה הוא נוטל שבעה סוגי אתרוגים מזנים שונים | בהמשך, נצפה האדמו"ר משקיף עם משקפת אל עבר מקום המקדש מתוך סוכתו של אחד הנגידים בשכונת 'מאה שערים' בירושלים (חסידים)
האדמו"ר מזוועהיל בעריכת השולחן הטהור לרגל המועד, בליל אושפיזא דמשה רעיא מהימנא – שעל שמו קרוי האדמו"ר, בסוכה ברחבת בית מדרשו בירושלים | במהלך הטיש הרחיב הרבי בדברי תורה, ובהמשך פצחו החסידים בניגוני החג מתוך שמחה עצומה (חסידים)
כ"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, אמר בנאומו: "האם בני הישיבות נקראים עריקים? העריקים הם אלו שמונעים מבני הישיבות ללמוד תורה! הם ערקו מכבר מלימוד התורה ששומרת על עם ישראל וזה מה שגורם למלחמות וצרות! אם נחזק את התורה ולומדיה, נזכה תיכף ומיד לגאולה"
כלל חסידי צאנז ז'ימגראד התכנסו לשמחת בית השואבה בטיש המיוחד שערך האדמו"ר באחד מלילות החג בסוכה ברחבת בית מדרשו בבני ברק | לצד האדמו"ר ישבו האדמו"ר מביטשקוב ואחיו, רב החסידות | במהלך הטיש חילק האדמו"ר שיריים מהחלה הגדולה ומהדג הענק | צפו בגלריה (חסידים)
לאחר ימים שבהם סערו החוגים החסידיים סביב הקלטות שהופצו מתוכי המשפחה, שוגרה הבוקר הודעה קולית מטעם האדמו"ר מגור באמצעות מזכירו, הרה"ח ר' יצחק ברוידא • בהודעה הובהר איסור חמור לעסוק בנושא ונדרשה מחיקה מיידית של החומרים • ובשורה משמחת, לאחר מספר ימי חולשה, האדמו"ר צפוי לקבל קהל הערב (חסידים)
חסידי ואוהדי בית מעז'בוז התבקשו להעתיר לרפואתו השלמה של בנו של האדמו"ר, שאושפז בבית החולים כתוצאה מזיהום חריג. אביו האדמו"ר ביקש מחסידיו להעתיר בתפילה ובקריאת תהילים לרפואת הבחור משה בן רחל בתוך שאר חולי עמו ישראל (חסידים)
כ"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה בנאומו: האם בני הישיבות נקראים עריקים? העריקים הם אלו שמונעים מבני הישיבות ללמוד תורה! הם ערקו מכבר מלימוד התורה ששומרת על עם ישראל וזה מה שגורם למלחמות וצרות! אם נחזק את התורה ולומדיה, נזכה תיכף ומיד לגאולה
האדמו"ר משבט הלוי עורך מדי ערב בימי המועד טיש לחיים לרגל ימי החג, במהלך הטיש נושא האדמו"ר דברי קודש ופנינים יקרים מענייני האושפיזין החל באותו יום| באחד מלילי החג מתקיימת שמחת בית השואבה המרכזית בליווי תופים ומחולות | צפו בתיעוד מאחד הטישים שערך האדמו"ר השבוע (חסידים)
האדמו"ר מבאיאן ערך אמש את שולחנו הטהור המרכזי לכבוד החג בשילוב שמחת בית השואבה | רגעים מרוממים נרשמו בעת הריקודים, כשאלפי החסידים פיזזו בעוז וזימרו את השיר המרגש שהלחין המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, 'טאטאלע קום שוין אהיים', תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה האדירה (חסידים)
רבים מבני ירושלים נוהרים בימי המועד אל סוכתו של האדמו"ר מסקולען ברחוב חנה, שם מתרוממים בזמירות, שירות ותשבחות למלך ק-ל חי וקים במעמדי ההוד של שמחת בית השואבה | צפו בתיעוד מעריכת הטיש באחד מלילות השבוע (חסידים)
המונים נוהרים בלילי חול המועד אל סוכתו של האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר אתא לשוש ולשמוח בשמחת בית השואבה | השבוע, בליל האושפיזין של יעקב אבינו, ערך הרבי את הטיש ברוב דבקות לרגל הילולת רבו, הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
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