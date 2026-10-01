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בִזְכוּת צֵאתִי מִבֵּיתִי הַחוּצָה

רחוב רמח"ל נסגר לתנועה | כך חגגו החסידים את שמחת החג בצל האדמו"ר

האדמו"ר מביאלה בני ברק ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל שמחת בית השואבה, בשילוב הילולת ראש השולשלת ה"יהודי הקדוש" מפשיסחה זי"ע | הטיש המיוחד נערך בסוכה הגדולה שהוקמה ברוב פאר והדר על פני רחוב רמח"ל, בסמוך לבית מדרשו בבני ברק, שנסגר בשעה זו לתנועת כלי רכב עבור המעמד הקדוש והנעלה | בסיום הטיש עברו החסידים לברכת החג (חסידים)

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שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)
שמחת בית השואבה בביאלה בני ברק (צילום: דוד ארזני)

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שמחת בית השואבהחול המועד סוכותהאדמו"ר מביאלה בני ברק

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