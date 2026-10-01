בִזְכוּת צֵאתִי מִבֵּיתִי הַחוּצָה רחוב רמח"ל נסגר לתנועה | כך חגגו החסידים את שמחת החג בצל האדמו"ר האדמו"ר מביאלה בני ברק ערך השבוע את השולחן הטהור לרגל שמחת בית השואבה, בשילוב הילולת ראש השולשלת ה"יהודי הקדוש" מפשיסחה זי"ע | הטיש המיוחד נערך בסוכה הגדולה שהוקמה ברוב פאר והדר על פני רחוב רמח"ל, בסמוך לבית מדרשו בבני ברק, שנסגר בשעה זו לתנועת כלי רכב עבור המעמד הקדוש והנעלה | בסיום הטיש עברו החסידים לברכת החג (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 00:03