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לְמֵיתַב בְּצִילָא דִּמְהֵימְנוּתָא

משה רעיא מהימנא: האדמו"ר ערך את שולחנו בליל האושפיז הקרוי על שמו

האדמו"ר מזוועהיל בעריכת השולחן הטהור לרגל המועד, בליל אושפיזא דמשה רעיא מהימנא – שעל שמו קרוי האדמו"ר, בסוכה ברחבת בית מדרשו בירושלים | במהלך הטיש הרחיב הרבי בדברי תורה, ובהמשך פצחו החסידים בניגוני החג מתוך שמחה עצומה (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר מזוועהיל בטיש חוה"מ (צילום: א.כ.)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש חוה"מ (צילום: א.כ.)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש חוה"מ (צילום: א.כ.)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש חוה"מ (צילום: א.כ.)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש חוה"מ (צילום: א.כ.)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש חוה"מ (צילום: א.כ.)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש חוה"מ (צילום: א.כ.)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש חוה"מ (צילום: א.כ.)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש חוה"מ (צילום: א.כ.)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש חוה"מ (צילום: א.כ.)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש חוה"מ (צילום: א.כ.)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש חוה"מ (צילום: א.כ.)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש חוה"מ (צילום: א.כ.)
האדמו"ר מזוועהיל בטיש חוה"מ (צילום: א.כ.)

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שמחת בית השואבהחול המועד סוכותהאדמו"ר מזוועהיל

1 תגובות

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ואו תודה רבה
הצלם א.כ.

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