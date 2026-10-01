משה רעיא מהימנא: האדמו"ר ערך את שולחנו בליל האושפיז הקרוי על שמו
האדמו"ר מזוועהיל בעריכת השולחן הטהור לרגל המועד, בליל אושפיזא דמשה רעיא מהימנא – שעל שמו קרוי האדמו"ר, בסוכה ברחבת בית מדרשו בירושלים | במהלך הטיש הרחיב הרבי בדברי תורה, ובהמשך פצחו החסידים בניגוני החג מתוך שמחה עצומה (חסידים)
רבים מהמבקרים בבניין 770 במרכז חב"ד בקראון הייטס נחשפים לאוצר מדהים של פריטים וכתבי יד עתיקים ששרדו את השואה, אך אינם יודעים איזה מבצע חובק עולם ומרתק התנהל על כל פריט קודש שם | מהחלטתו הדרמטית של האדמו"ר הרש"ב להסתיר את 12,000 הספרים הנדירים במוסקבה כדי להצילם מהתופת הנאצית, דרך המאבק הדיפלומטי מול שלושת נשיאי רוסיה וגיוס מאה סנאטורים אמריקנים ועד למשפטים הסוערים וסרבנותו של פוטין | סיפורו המרתק והבלתי נתפס של אוצר חב"ד (מגזין, חסידים)
תיעוד מרומם מהאדמו"ר המשפיע ממבקשי אמונה בעבודת הנענועים מתוך התעוררות עצומה, כשבמהלכה הוא נוטל שבעה סוגי אתרוגים מזנים שונים | בהמשך, נצפה האדמו"ר משקיף עם משקפת אל עבר מקום המקדש מתוך סוכתו של אחד הנגידים בשכונת 'מאה שערים' בירושלים (חסידים)
כ"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה, אמר בנאומו: "האם בני הישיבות נקראים עריקים? העריקים הם אלו שמונעים מבני הישיבות ללמוד תורה! הם ערקו מכבר מלימוד התורה ששומרת על עם ישראל וזה מה שגורם למלחמות וצרות! אם נחזק את התורה ולומדיה, נזכה תיכף ומיד לגאולה"
כלל חסידי צאנז ז'ימגראד התכנסו לשמחת בית השואבה בטיש המיוחד שערך האדמו"ר באחד מלילות החג בסוכה ברחבת בית מדרשו בבני ברק | לצד האדמו"ר ישבו האדמו"ר מביטשקוב ואחיו, רב החסידות | במהלך הטיש חילק האדמו"ר שיריים מהחלה הגדולה ומהדג הענק | צפו בגלריה (חסידים)
לאחר ימים שבהם סערו החוגים החסידיים סביב הקלטות שהופצו מתוכי המשפחה, שוגרה הבוקר הודעה קולית מטעם האדמו"ר מגור באמצעות מזכירו, הרה"ח ר' יצחק ברוידא • בהודעה הובהר איסור חמור לעסוק בנושא ונדרשה מחיקה מיידית של החומרים • ובשורה משמחת, לאחר מספר ימי חולשה, האדמו"ר צפוי לקבל קהל הערב (חסידים)
חסידי ואוהדי בית מעז'בוז התבקשו להעתיר לרפואתו השלמה של בנו של האדמו"ר, שאושפז בבית החולים כתוצאה מזיהום חריג. אביו האדמו"ר ביקש מחסידיו להעתיר בתפילה ובקריאת תהילים לרפואת הבחור משה בן רחל בתוך שאר חולי עמו ישראל (חסידים)
כ"ק מרן אדמו"ר ממישקולץ שליט"א – מנהיגה הרוחני של פתח תקוה בנאומו: האם בני הישיבות נקראים עריקים? העריקים הם אלו שמונעים מבני הישיבות ללמוד תורה! הם ערקו מכבר מלימוד התורה ששומרת על עם ישראל וזה מה שגורם למלחמות וצרות! אם נחזק את התורה ולומדיה, נזכה תיכף ומיד לגאולה
האדמו"ר משבט הלוי עורך מדי ערב בימי המועד טיש לחיים לרגל ימי החג, במהלך הטיש נושא האדמו"ר דברי קודש ופנינים יקרים מענייני האושפיזין החל באותו יום| באחד מלילי החג מתקיימת שמחת בית השואבה המרכזית בליווי תופים ומחולות | צפו בתיעוד מאחד הטישים שערך האדמו"ר השבוע (חסידים)
האדמו"ר מבאיאן ערך אמש את שולחנו הטהור המרכזי לכבוד החג בשילוב שמחת בית השואבה | רגעים מרוממים נרשמו בעת הריקודים, כשאלפי החסידים פיזזו בעוז וזימרו את השיר המרגש שהלחין המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, 'טאטאלע קום שוין אהיים', תוך שהאדמו"ר מעודד בעוז את השירה האדירה (חסידים)
רבים מבני ירושלים נוהרים בימי המועד אל סוכתו של האדמו"ר מסקולען ברחוב חנה, שם מתרוממים בזמירות, שירות ותשבחות למלך ק-ל חי וקים במעמדי ההוד של שמחת בית השואבה | צפו בתיעוד מעריכת הטיש באחד מלילות השבוע (חסידים)
המונים נוהרים בלילי חול המועד אל סוכתו של האדמו"ר הצינור מקרעטשניף כפר אתא לשוש ולשמוח בשמחת בית השואבה | השבוע, בליל האושפיזין של יעקב אבינו, ערך הרבי את הטיש ברוב דבקות לרגל הילולת רבו, הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)
מעמד אדיר ברחמסטריווקא, האדמו"ר ערך אמש (שני) טיש מיוחד לבחורים במשך שש שעות רצופות • במהלך הטיש נשא האדמו"ר דברות קודש במשך שעתיים וחצי • בשל ההמונים שגדשו את הסוכה הגדולה בירושלים, חלק מהפארנצעס הוקמו מחוץ לסוכה (חסידים)
האדמו"ר מדושינסקיא ערך את שולחנו הטהור לרגל שמחת בית השואבה בסוכתו הגדולה הסמוכה להיכל בית מדרשו בירושלים, בליווי כלי זמר ושיר | החסידים התרוממו במשך שעות ארוכות של שמחה ודבקות, כשבין לבין נשא האדמו"ר דברות קודש על מעלת השפעות ימי החג (חסידים)
האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך את שולחנו לרגל שמחת בית השואבה בסוכה הגדולה הסמוכה להיכל ישיבתו בבני ברק | במהלך השמחה התרומם האדמו"ר מכסאו ושורר בלהב אש קודש ברמקול ניגוני כיסופין, כשהחסידים מתרוממים עד כלות הנפש מתוך שמחת החג (חסידים)
בסוכה הגדולה ברחבת בית מדרשו ברחוב מהרש"ל בבני ברק, ערך אמש, האדמו"ר מקוידינוב את שולחנו הטהור לרגל שמחת בית השואבה. סביב השולחן הסבו החסידים, ששתו בצמא את דברי התורה והפנינים היקרים על מהות החג מפיו של האדמו"ר (חסידים)
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