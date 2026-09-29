תִּיבוּ אֻשְׁפִּיזִין עִלָּאִין בסוכה הגדולה בירושלים: הרבי מדושינסקיא הלהיב את החסידים בשמחת החג האדמו"ר מדושינסקיא ערך את שולחנו הטהור לרגל שמחת בית השואבה בסוכתו הגדולה הסמוכה להיכל בית מדרשו בירושלים, בליווי כלי זמר ושיר | החסידים התרוממו במשך שעות ארוכות של שמחה ודבקות, כשבין לבין נשא האדמו"ר דברות קודש על מעלת השפעות ימי החג (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:19