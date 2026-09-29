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תִּיבוּ אֻשְׁפִּיזִין עִלָּאִין

בסוכה הגדולה בירושלים: הרבי מדושינסקיא הלהיב את החסידים בשמחת החג

האדמו"ר מדושינסקיא ערך את שולחנו הטהור לרגל שמחת בית השואבה בסוכתו הגדולה הסמוכה להיכל בית מדרשו בירושלים, בליווי כלי זמר ושיר | החסידים התרוממו במשך שעות ארוכות של שמחה ודבקות, כשבין לבין נשא האדמו"ר דברות קודש על מעלת השפעות ימי החג (חסידים)

שמחת בית השואבה בחצה"ק דושינסקיא
שמחת בית השואבה בחצה"ק דושינסקיא (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית השואבה בחצה"ק דושינסקיא (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית השואבה בחצה"ק דושינסקיא (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית השואבה בחצה"ק דושינסקיא (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית השואבה בחצה"ק דושינסקיא (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)
שמחת בית השואבה בחצה"ק דושינסקיא (צילום: מאיר שמחה שטיגליץ)

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שמחת בית השואבהחול המועד סוכותהאדמו"ר מדושינסקיא

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