בור מים עתיק מרהיב ביופיו שפץ לאחרונה | הכירו את "מצפה אש"ש"

הבור העתיק המחודש במצפה אש"ש - צילום: אתר מעיינות נדירים 10 10 0:00 / 0:39 הבור העתיק המחודש במצפה אש"ש ( צילום: אתר מעיינות נדירים )

בערב חג סוכות יצאתי לסיור בדרום הר חברון, ושם טבלתי בבור מים עתיק ששופץ לאחרונה, מרהיב ביופיו.

הבור העתיק המחודש במצפה אש"ש ( צילום: אתר מעיינות נדירים )

הבור העתיק המחודש במצפה אש"ש ( צילום: אתר מעיינות נדירים )

עיקר העיקרים הוא הבור עצמו. את הבור העתיק שיפצו ומילאו במים חדשים, וסולם חזק יורד אל תוכו. המים צלולים ונהדרים, בעומק של כמטר וחצי.

בתוך הבור, צמוד למים, נבנה דק המאפשר ירידה לבור בבגדים. תענוג לטבול במקום.

הבור העתיק המחודש במצפה אש"ש ( צילום: אתר מעיינות נדירים )

הבור העתיק המחודש במצפה אש"ש ( צילום: אתר מעיינות נדירים )

באופק בולטת העיר הערבית יטא, שבה מזהים החוקרים את יוטה המקראית, מערי נחלת יהודה בהר ("מעון כרמל וזיף ויוטה"). לא הרחק משם נמצא הכפר סמוע, היא אשתמוע, שאליה שלח דוד המלך משלל עמלק לזקני יהודה, ובה נחשפו שרידי בית כנסת עתיק.

היושב על ספסל הנדנדה במצפה אש"ש צופה למעשה על נחלת יהודה הקדומה, לא הרחק מבית הכנסת העתיק של סוסיא.

תשמרו על ניקיון המקום.

הבור העתיק המחודש במצפה אש"ש ( צילום: אתר מעיינות נדירים )

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