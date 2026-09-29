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טיול לבין הזמנים

בור מים עתיק מרהיב ביופיו שפץ לאחרונה | הכירו את "מצפה אש"ש"

בדרום הר חברון שופץ לאחרונה בור מים עתיק מרהיב ביופיו - "מצפה אש"ש" | במקום יש פינת נוי עם צמחייה יפה ולידה ספסל נדנדה, ומהמצפה נשקפת תצפית רחבה | עיקר העיקרים הוא הבור עצמו ששיפצו ומילאו במים חדשים. המים צלולים ונהדרים, בעומק של כמטר וחצי (טיולים)

1תגובות
הבור העתיק המחודש במצפה אש"ש
הבור העתיק המחודש במצפה אש"ש (צילום: אתר מעיינות נדירים)

בערב חג סוכות יצאתי לסיור בדרום הר חברון, ושם טבלתי בבור מים עתיק ששופץ לאחרונה, מרהיב ביופיו.

את "מצפה אש"ש" אין בוויז או בגוגל מפס, וכדי להגיע אליו תצטרכו לברר היטב אצל מישהו שהיה שם.

המקום נבנה בידי בני מחזור כ"ה של ישיבת סוסיא, לזכר שלושה מבוגרי הישיבה שנפלו במלחמת חרבות ברזל. מראשי התיבות של שמותיהם, אייל, שילה ושילה הי"ד, נגזר שם המקום: "מצפה אש"ש".

במקום יש פינת נוי קטנה עם צמחייה יפה, שבולטת על רקע הנוף המדברי. לידה עומד ספסל נדנדה, ומהמצפה נשקפת תצפית רחבה.

הבור העתיק המחודש במצפה אש"ש (צילום: אתר מעיינות נדירים)
הבור העתיק המחודש במצפה אש"ש (צילום: אתר מעיינות נדירים)

עיקר העיקרים הוא הבור עצמו. את הבור העתיק שיפצו ומילאו במים חדשים, וסולם חזק יורד אל תוכו. המים צלולים ונהדרים, בעומק של כמטר וחצי.

בתוך הבור, צמוד למים, נבנה דק המאפשר ירידה לבור בבגדים. תענוג לטבול במקום.

הבור העתיק המחודש במצפה אש"ש (צילום: אתר מעיינות נדירים)
הבור העתיק המחודש במצפה אש"ש (צילום: אתר מעיינות נדירים)

באופק בולטת העיר הערבית יטא, שבה מזהים החוקרים את יוטה המקראית, מערי נחלת יהודה בהר ("מעון כרמל וזיף ויוטה"). לא הרחק משם נמצא הכפר סמוע, היא אשתמוע, שאליה שלח דוד המלך משלל עמלק לזקני יהודה, ובה נחשפו שרידי בית כנסת עתיק.

היושב על ספסל הנדנדה במצפה אש"ש צופה למעשה על נחלת יהודה הקדומה, לא הרחק מבית הכנסת העתיק של סוסיא.

תשמרו על ניקיון המקום.

הבור העתיק המחודש במצפה אש"ש (צילום: אתר מעיינות נדירים)
אין באמור בכתבה משום המלצה לבצע את מסלול הטיול האמור. הדברים נכתבו כתיאור חוויה של הכותב, ואינם מהווים המלצה על בטיחות המסלול. כל המבקר במקום או מבצע את המסלול, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.
כתמיד, נמליץ לגולשים היקרים לציית לשילוט בשטח מטעם הרשויות ולהקפיד על הוראות הבטיחות והוראות החוק. בכל יציאה לטבע מומלץ להתעדכן על מזג האוויר, ולהתייעץ עם הרשויות המוסמכות לכך. בשמורות הטבע חלה חובת תיאום מוקדם באתר רט"ג.

לבירורים אודות כניסה למים וכו':

  • מוקד המידע של רשות הטבע והגנים - 3639*
  • תיאום טיולים מוקד טבע - 02-6247955
  • קו ליער - 1-800-350-550
היסטוריה ואקטואליהישראל שפיראטיול לבין הזמניםמעיינות נדיריםדרום הר חברוןבור מיםמצפה אש"ש

1 תגובות

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אפשר אולי מדי פעם סיקור פינות חמד שאינן דורשות הגעה למקום סכנה?
רק לא ג ושס

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