תאונת ענק בכביש 6: 18 נפצעו בהתנגשות של מספר רב של כלי רכב

תאונת דרכים חריגה התרחשה הבוקר (שלישי) בכביש 6 לכיוון צפון, באזור מחלף עירון, כאשר 8 כלי רכב התנגשו זה בזה. 18 בני אדם נפצעו באורח קל בתאונה ופונו לבית החולים הלל-יפה.

הדיווח על התאונה התקבל לפני זמן קצר במוקדי החירום. כונני החירום שהגיעו לזירה מצאו מספר רב של נפגעים והחלו להעניק להם טיפול רפואי במקום.

מדוברות מד"א נמסר כי צוותי ההצלה העניקו טיפול רפואי ל-18 נפגעים במצב קל. 10 מהם פונו לבית החולים הלל-יפה, ו-8 נוספים פונו מהמקום לבית חולים נוסף.

שוטרי אגף התנועה ובוחני התנועה של מרחב מנשה הגיעו לזירה והחלו בטיפול בתאונה ובפינוי הרכבים. הכביש נסגר לתנועה לכיוון צפון לצורך טיפול בזירה ופינויה.

ממשטרת ישראל נמסר כי מדובר בתאונת דרכים בין 8 כלי רכב בכביש 6 לכיוון צפון, בין מחלף עירון למחלף עין תות. בוחני התנועה של מרחב מנשה מטפלים בזירה, והכביש סגור בשלב זה לתנועה.

עדכון של המשטרה (11:14) - בהמשך לתאונת הדרכים שאירעה בכביש 6 לכיוון צפון במעורבות שמונה כלי רכב, שני נתיבים מתוך שלושה נפתחו כעת לתנועה. במקום עדיין קיים עומס תנועה כבד, ושוטרי משטרת ישראל ממשיכים לפעול בזירה להסדרת התנועה ולהשלמת הטיפול בתאונה. ציבור הנהגים מתבקש לנהוג בסבלנות, להישמע להנחיות השוטרים ולהתעדכן בהתאם.