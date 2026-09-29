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סמוך לעילבון

"זירה קשה מאוד": גבר כבן 30 נהרג לאחר שהתנגש עם רכבו בסוס

נהג רכב כבן 30 נהרג לאחר שככל הנראה התנגש עם רכבו בסוס בכביש 65 סמוך לעילבון | כוחות ההצלה מצאו אותו בזירה ללא סימני חיים וקבעו את מותו (בארץ)

זירת התאונה הקשה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

גבר כבן 30 נהרג לפנות בוקר (שלישי) לאחר שכל הנראה התנגש עם רכבו בסוס, במהלך נסיעה בכביש 65, סמוך לעילבון.

הדיווח על ה התקבל במוקדי ההצלה בשעה 05:57. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה דיווחו על גבר כבן 30, ללא סימני חיים וקבעו את מותו.

זירת התאונה הקשה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

פראמדיק מד"א פריד עותמאן וחובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א מורן אבו שקארה סיפרו: "מדובר בזירה קשה מאוד. כשהגענו, הנהג היה בתוך הרכב כשהוא סובל מחבלות קשות בגופו, כשהוא מחוסר הכרה וללא דופק ולא נשימה.

"ביצענו בדיקות רפואיות, אך פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".

מהמשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר התקבל דיווח אודות תאונת דרכים בין רכב פרטי לסוס בכביש 65 סמוך למחלף מצפה נטופה. כתוצאה מהתאונה, נהג הרכב שזהותו טרם ידועה נפצע באורח קשה ובהמשך נקבע מותו.

"שוטרי מחוז צפון ובוחני תאונות הדרכים של משטרת ישראל הגיעו למקום, מכווינים את תנועת כלי הרכב ופתחו בחקירת נסיבות התאונה".
תאונהסוסכביש 65עילבון

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