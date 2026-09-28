שורדת השבי חשפה: זה מה שהמחבלים ביקשו שנעשה אחרי השחרור

שורדת השבי גבריאלה ליימברג, שנחטפה יחד עם ארבעה מבני משפחתה לרצועת עזה בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, נשאה היום (שני) דברים ב"סוכת המחדל" שהוקמה בתל אביב ושיתפה במה שאמרו לה המחבלים בהיותה בשבי.

״זה מאוד קשה לי לעמוד מול קהל ומול מצלמות התקשורת. אבל הגעתי בכל זאת כדי למסור התרעה מפורשת היישר מעזה ששמעתי במו אוזניי", היא אמרה. "המחבלים הארורים ביקשו מאיתנו שלאחר שנשתחרר, ניסע לארגנטינה. כי הם מתכננים שבעה באוקטובר נוסף ולא כדאי לנו להישאר בקיבוץ. זה מה שהם מתכננים. הם אמרו את זה לאחותי, אני שמעתי את זה במו אוזניי".

לדבריה, "גם שלוש שנים אחרי, עדיין לא בוצעה חקירה - אז אני שואלת אתכם: איך נמנע את הטבח הבא אם לא נחקור ונלמד היכן היו הכשלים? במקום זה, ההנהגה של המדינה מנסה לשכתב את ההיסטוריה ולטאטא את הטבח הנורא כאילו זה כלום.

"הפרסומים של השבועות האחרונים בניו יורק טיימס, באטלנטיק, והלילה גם בוול סטריט ג'ורנל על ההתרעות הרבות שהתקבלו, לא נותנים לי מנוח. ההנהגה של מדינת ישראל קיבלה כל אזהרה אפשרית, מכל העולם התקשרו להעיר את ביבי, והוא אמר: ״שמפריזים באיומים״.

"איך הוא לא כינס את כולם ודפק על השולחן ואמר להגביר כוננות בכל הגזרות? איך לא הגנו עלינו? אני שואלת את ראש הממשלה - אתה היית אמור להיות המגן שלנו והפקרת אותנו, ואז הפקרתם את חברינו גם בשבי. אני מסרבת לשבת בשקט, איפה היית? למה לא עשית כלום!

"אזרחי ואזרחיות המדינה, אני פונה אליכם. אם האחראיים, מכל הדרגים, לא יקחו אחריות, זה יקרה שוב ושוב, בפעם הבאה אתם יכולים להיות בטיול עם המשפחה, במסיבה, בבית. אל תפקירו את בני משפחותיכם - כל מי שהיה עם יד על ההגה בשבעה באוקטובר, צריך ללכת הביתה.

"אני קוראת לכם ללכת לקלפי ב-27/10 ולשאת בלבכם את טבח ה7/10. מי שעמד בראש המדינה ביום הארור הזה, מי שקיבל את כל האזהרות ובחר להמשיך לישון".

מישל אילוז, אביו של גיא אילוז ז״ל שנחטף ממסיבת הנובה ונרצח בשבי, אמר במקום: "אולי מספיק עם השקרים? אולי מספיק השיסוי הזה של משפחות כנגד המשפחות,די לקרוא ולשמוע את דברי הבלע של מועמד הליכוד בונצל היום כנגד יוכבד ליפשיץ, אשה והמשפחה המדהימה ששילמו מחיר יקר כל כך, לא די??!! לא די לכם? כמה קטנים אתם יכולים להיות על מנת ולנסות לשרת את הקיסר שלכם ביבי נתניהו. מכל העולם התקשרו להעיר אותך ביבי. לא עשית עם זה כלום ולי אין בן בגללך. לא החזרת אותו מהשבי ועוד 46 חטופים חיים למרות שיכולת.

"אנחנו לא יכולים לדבר יותר רק על ״קונספציה״, אלא על הפקרה בזדון. את הבן שלי הפקרת! אני עולה לקבר במקום לפגוש נכדים שלא יהיו לי! אלפי נרצחים הפקרת! חיים שלמים נקטעו כי לא הקשבת. מכל העולם התקשרו -ואתה מפקיר, יהיר, אמרת שאתה חושב ״שיש הפרזה״ בהתרעות.

"עם ישראל היקר, תסתכלו למציאות בעיניים, לעובדות, הפקירו אותנו, הפקירו את הביטחון שלנו, את החיים שלנו- ועכשיו הם מבקשים את ״האמון״ שלנו? איזה אמון יכול להיות לכם במי שהולך לישון כשהוא יודע שהולכת להיות פה רעידת אדמה בטחונית?

"אני שילמתי בבן שלי, עוד 2000 משפחות שילמו ביקר מכל. לא מחילה, לא סליחה וגם לא אמון - אסור שכל מי שהיה חלק ממשלת הזדון ימשיך להיות עוד חלק מההנהגה וחלק מבטחון אזרחיה של כל עם ישראל".