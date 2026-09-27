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"נאחזים בתקוה"

"אנו מאמינים בכוחה של התפילה": השגריר לייטר מעדכן על מצב בנו

שגריר ישראל בארה"ב, יחיאל לייטר, עדכן הערב על המצב של בנו נריה | הוא כתב כי "חייו עדיין תלויים על בלימה. ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה" | כזכור, נריה נפצע קשה מאוד בפיגוע שהתרחש בשבוע שעבר בכביש 443 (חדשות)

4תגובות
זקוק לתפילות. נריה לייטר (צילום: סעיף 27א)

שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר פרסם הערב (ראשון) עדכון על מצב בנו נריה שנפצע בפיגוע דריסה מחסום בכביש 443. הוא אמר כי "חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה".

במילים מצמררות של אמונה נצחית כתב השגריר לייטר כי "אנו מאמינים בכוחה של תפילה, בכך שה' שומע תפילות ויכול לרפא גם כאשר הריפוי נראה בלתי אפשרי".

השגריר הוסיף: "לצד תחושת התודה העמוקה לכל מי שדואג, אני מבקש שהתפילות עבור נריה יכללו גם איחולים לרפואה שלמה לכל מי שנפצע באורח קשה מידי מחבלים. הם הגיבורים שמבטיחים שנוכל להתמיד ולנצח במאבק נגד אלה שזורעים רצח והרס".

כזכור, נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, ד"ר יחיאל לייטר נפצע באורח קשה מאוד בפיגוע הדריסה שאירע בשבוע שעבר במחסום בל שעל כביש 443. נריה הוא אחיו של רס"ר (במיל') משה ידידיה לייטר ז"ל, שנפל בקרבות ברצועת עזה בנובמבר 2023.

המחבל הגיח עם רכבו ופגע במכוון בניידת משטרתית של מחוז ש"י שבה פעל נריה במסגרת משימה משותפת של צה"ל והמשטרה. הוא פונה למרכז הרפואי שערי צדק בירושלים כשהוא סובל מחבלות ראש קשות מאוד. שם עבר ניתוח מוח מורכב ומציל חיים שנמשך מספר שעות.
כביש 443יחיאל לייטרפיגועי דריסהנריה לייטר

4 תגובות

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3
בע"ה ישועות גדולות ורפואה שלמה בזכות שמחת חג הסוכות♡
בר
2
נא להזכיר את השם לתפילה עוד פעם בבקשה
אבי היודע
נריה דב בן חנה
ניסים
1
איזה אנשים מיוחדים ואצילי נפש משפחת לייטר. הלוואי ונראה ניסים גלויים ברפואתו ורפואת העם הזה
אביתר

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